“ภูมิ ภูริพันธ์” เปิดบ้านต้อนรับแฟนๆ สุดอบอุ่นใน  POOM VILLA BIRTHDAY FANCON IN BANGKOK แฟนคอนเดี่ยวครั้งแรก จัดเต็มโมเมนต์หวาน สนุก ครบทุกอารมณ์!

งานนี้ ภูมิ ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง ด้วยโชว์สุดพิเศษที่จัดเต็มทั้งร้อง เล่น เต้น และเล่าเรื่องราวจากหัวใจ ถ่ายทอดตัวตนให้แฟน ๆ ได้เห็นครบทุกมุม ผ่านคอนเซปต์ “POOM VILLA” บ้านแห่งความสุขและความทรงจำเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะ POOM VILLA เป็นคอนเซปต์ที่ “ภูมิ” ตั้งใจทำให้งานนี้เป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศแบบพูลวิลล่า เป็นพื้นที่ผ่อนคลาย และอบอุ่น ซึ่งภูมิอยากให้แฟน ๆ ได้เข้ามาใช้เวลาร่วมกัน ซึ่งแต่ละห้องได้แทนความรู้สึก ความทรงจำ และความรักต่อแฟนๆโดยงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ “อัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง” คู่จิ้นจากซีรีส์ดัง MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน ที่มาสร้างโมเมนต์หวานจนแฟนๆ ฟินกันทั้งฮอลล์ พร้อมด้วยแก๊งเพื่อนสนิทอย่าง โอห์ม ฐิติวัฒน์, ไกด์ กันตพล, อะตอม ณฐาภพ และ ตะวัน ณวินวิชญ์ ที่มาร่วมสร้างสีสันให้สนุกครบรสมากกว่าเดิม และหนึ่งในโมเมนต์ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้มาก คือกิจกรรมเซอร์ไพรส์ที่ “ภูมิ” แจกที่พัก Pool Villa เป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนคลับผู้โชคดีอีกด้วยแม้ซีรีส์ MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน จะลาจอไปแล้ว แต่กระแสความรักจากแฟน ๆ ยังคงแรงต่อเนื่อง จนทำให้ “อัพ–ภูมิ” จัดทัวร์ My STAND-IN World Tour เดินสายมอบความสุขให้กับแฟนคลับในต่างประเทศ และได้รับการตอบรับจากแฟน ๆ ต่างชาติอย่างล้นหลาม และครั้งนี้เองเนื่องในวันเกิดของ ภูมิ ทำให้ภูมิได้กลับมามอบความสุขให้กับแฟน ๆ ชาวไทย ผ่านแฟนคอนครั้งแรกในชีวิต โดยเจ้าตัวเปิดใจถึงความรู้สึกว่า“ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสจัดงานแฟนคอนครั้งแรกในประเทศไทย และได้เจอกับแฟน ๆ ชาวหวานร้อยที่อยู่กับผมมาตลอด POOM VILLA เป็นคอนเซปต์ที่ผมตั้งใจคิดขึ้นมาเอง ที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนของผมในมุมต่าง ๆ เหมือนมาเที่ยวบ้าน มานั่งคุย มาร้องเพลงด้วยกัน ผมมีความสุขมาก ๆ ที่ได้พบแฟน ๆ อีกครั้ง และขอบคุณทุกคนจากใจที่มาเป็นส่วนหนึ่งในวันพิเศษของผม หวังว่าจะได้เจอกันอีกเรื่อย ๆ นะครับ”โดยงานนี้บรรดาแฟนคลับต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างเหนียวแน่น เดินทางมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง เพื่อมอบกำลังใจและซัพพอร์ตภูมิ โดยแฟนคลับกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “ภูมิทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน และพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้ พร้อมสนับสนุนในเส้นทางของเขาเสมอไม่ว่าเขาจะเดินไปที่ไหน”ภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และน้ำตาแห่งความประทับใจ พร้อมกิจกรรมแบบใกล้ชิดทำให้แฟนๆ ได้สัมผัสถึงความตั้งใจที่ ภูมิอยากมอบให้แฟนคลับ ทุกองค์ประกอบของงาน ตั้งแต่แสง สี เสียง ไปจนถึงการตกแต่ง สะท้อนถึงความตั้งใจของภูมิที่อยากให้แฟนคลับรู้ว่า “พวกเขาสำคัญแค่ไหน”นอกจากความสามารถด้านการแสดงบนจอที่แฟนคลับสัมผัสได้แล้ว ภูมิยังได้พูดถึงเส้นทางในอนาคตของตัวเองไว้ว่า “การแสดงเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ผมไม่ได้อยากเป็นแค่คนที่มีชื่อเสียง แต่ผมอยากเป็นนักแสดงที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ถ่ายทอดบทบาทต่าง ๆ ได้ลึกขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกผลงาน อยากลองบทบาทที่ต่างไปจากเดิม และก็อยากเรียนรู้งานเบื้องหลังเหมือนงานในครั้งนี้ที่ผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่ม ลองผิดลองถูกไปกับทีม ผมคิดว่าการเติบโตต้องเริ่มจากการกล้าทำสิ่งใหม่ และกล้ายอมรับความผิดพลาด เพื่อจะได้เก่งและเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ ”งานนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางของ ภูมิ ภูริพันธ์ ที่ไม่ได้พิสูจน์แค่ฝีมือในฐานะนักแสดงบนหน้าจอและเวที แต่ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความรัก ความจริงใจ ที่มอบให้กับชาวหวานร้อยทุกคนตลอดมา