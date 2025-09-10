ชามา (Shama) เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ทางเลือกที่พักอาศัยเพื่อการใช้ชีวิตเมืองที่ลงตัวอย่างมีสไตล์

สำหรับคนรุ่นใหม่ คำว่า “บ้าน” ไม่ได้หมายถึงเพียงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโดอีกต่อไป แต่ถูกตีความใหม่ให้สะท้อนถึงคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย และสังคมที่ใช่ โดยเฉพาะผู้คนที่ใช้ชีวิตในเมือง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานออฟฟิศ ต่างกำลังมองหาที่พักที่ทำให้ใช้ชีวิตได้จริง ไม่ใช่แค่ “ที่นอน” หรือ “บ้านถาวร” ชานเมือง แต่คือพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงาน การพักผ่อน และการใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างสมดุล
สำหรับคนทำงานในวัยที่พร้อมเติบโตและไล่ตามเป้าหมาย “บ้าน” ใกล้ที่ทำงานที่เดินทางสะดวกและพร้อมด้วยบริการครบครัน กลายเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่ทำให้ทุ่มเทกับผลงานได้เต็มที่ และเมื่อกลับมา ก็สามารถพักผ่อนได้ทั้งกายและใจ ไม่ต้องกังวลกับเรื่องจุกจิก ได้ชาร์จแบตให้ตัวเองและคนใกล้ชิดให้พร้อมไปต่อ หรือในมุมของพ่อแม่ที่ส่งลูกเข้ามาเรียนต่อในเมือง “บ้าน” ที่พวกเขามองหา คือที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย เดินทางสะดวก และมีสังคมที่รายล้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมบริการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกหลานจะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น
จากความต้องการของคนเมืองยุคใหม่ ทำให้โมเดล “Serviced Apartment” กลายเป็นคำตอบที่เหนือกว่า ไม่ว่าจะเทียบกับการเช่าคอนโดที่มักมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และการบริการ การพักโรงแรมที่ไม่ตอบโจทย์หากอยู่นาน หรือการซื้อบ้านที่มาพร้อมภาระการดูแลรักษาและยากต่อการเปลี่ยนทำเลในแต่ละช่วงของชีวิต
Serviced Apartment โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่สอดรับกับวิถีชีวิตเมืองอย่างครบครัน ทั้งพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางพร้อมฟังก์ชันสำหรับการใช้ชีวิตที่บ้าน คือเพียบพร้อมทั้งฟังก์ชันครัว พื้นที่นั่งเล่นพักผ่อน มุมทำงาน พื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ-ควบคู่ไปกับบริการมาตรฐานโรงแรมที่ช่วยจัดการเรื่องจุกจิกในทุกวัน ทำเลที่ตั้งยังเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจ โรงเรียน และโรงพยาบาลชั้นนำ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยสำหรับทั้งคนทำงานและครอบครัว เหนือสิ่งอื่นใด Serviced Apartment ยังมอบบรรยากาศของ “ชุมชน” ที่เต็มไปด้วยคุณภาพชีวิต และหากถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนทำเลการใช้ชีวิต ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ต้องรับภาระเรื่องการขายต่อหรือปล่อยเช่าเหมือนการซื้อบ้าน
นี่คือเหตุผลที่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ กำลังกลายเป็นโมเดล “บ้านหลังที่สอง” ของคนเมืองยุคใหม่ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์การพักอาศัย แต่ยังผสานความยืดหยุ่น ความสะดวก และคุณภาพชีวิตไว้อย่างลงตัว เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง
หนึ่งในแบรนด์ที่เข้ามา กำหนดนิยามใหม่ของบ้านในเมือง คือ “ชามา (Shama)” เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้การบริหารของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทบริหารจัดการชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีธุรกิจครอบคลุมทั้งโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู
“ชามา (Shama)” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริหาร คนทำงานรุ่นใหม่ และครอบครัวยุคปัจจุบัน ที่ต้องการพื้นที่อยู่อาศัยทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยมอบทั้งขนาดห้องที่กว้าง การจัดสรรพื้นที่ที่ใช้ได้จริง ครัว พื้นที่นั่งเล่น และสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน เสริมด้วยบริการในมาตรฐานโรงแรม เพื่อให้ทุกวันเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย และไม่เพียงมอบ “ที่พักอาศัย” แต่ ชามา ยังสร้างประสบการณ์ของบ้านในนิยามใหม่ ที่ผสานความอบอุ่นเสมือนอยู่บ้านกับความสะดวกในแบบโรงแรม ตอบโจทย์วิธีคิดของคนเมืองที่ให้คุณค่ากับคุณภาพชีวิตและความยืดหยุ่นมากกว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และนี่คือเหตุผลที่ ชามา ถือเป็นผู้บุกเบิกแนวคิด New Urban Living Mindset และทำให้ “บ้านหลังที่สอง” ของคนเมืองยุคใหม่ กลายเป็นความจริง
พบกับ Shama ในหลายทำเลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง
•ชามา เย็นอากาศ (Shama Yen-Akat) – ความสงบใจกลางย่านสีลม-สาทร รายล้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และใกล้สวนลุมพินี เหมาะสำหรับผู้เข้าพักที่รักการออกกำลังกาย และยังเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง
•ชามา เอกมัย (Shama Ekamai) – โลเคชันที่โอบล้อมด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ คาเฟ่ และสีสันของเอกมัย-ทองหล่อ เชื่อมต่อย่านธุรกิจได้สะดวก เหมาะกับคนทำงานรุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยขนาดห้องที่กว้างขวางเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการเข้าพักระยะยาว
•ชามา เลควิว อโศก (Shama Lakeview Asoke) – ใจกลางอโศก มองเห็นสวนเบญจกิติ และใกล้แหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงครบครัน
•ชามา เพชรบุรี 47 (Shama Petchburi 47) – ที่พักใจกลางเมืองที่เงียบสงบ ติดโรงพยาบาลกรุงเทพ และใกล้ร้านเพื่อสุขภาพ สปา และแหล่งพักผ่อน เหมาะสำหรับการพักระยะยาว
•ชามา สุขุมวิท (Shama Sukhumvit) – ผสมผสานความสดชื่นของธรรมชาติกับความทันสมัยใจกลางสุขุมวิท พื้นที่กว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่เหมาะกับครอบครัว ใกล้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
•ชามา ระยอง (Shama Rayong) (เปิดปี 2570) – ทำเลที่ตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจและครอบครัว ใกล้นิคมอุตสาหกรรมและโรงเรียนนานาชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาการพักระยะยาวเพื่อทำงานในเขตเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออก
Shama จึงไม่ใช่เพียงที่พัก แต่คือ “บ้าน” ในความหมายใหม่ ที่พร้อมมอบความยืดหยุ่น ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนเมืองยุคใหม่ในหลายประเทศทั้งประเทศไทย มาเลเซีย ฮ่องกง และจีน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.onyx-hospitality.com และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shama ได้ที่ www.shama.com