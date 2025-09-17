STA เปิด AI Clinicเพิ่มศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนโครงการ AI

“กลุ่มบริษัทศรีตรัง” เดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ AI เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต เปิด “AI Clinic” ภายในองค์กร ผลักดันการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยว่า จากแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยการนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานทุกส่วน เพื่อยกระดับกลุ่มบริษัทศรีตรังสู่องค์กรแห่งอนาคต ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์คือการเปิดตัว “AI Clinic” ภายในองค์กร เพื่อเป็นเวทีสำหรับทุกคนได้นำเสนอไอเดียที่เกี่ยวข้องกับ AI พร้อมมีผู้เชี่ยว ชาญด้าน AI ของกลุ่มบริษัทศรีตรังให้คำปรึกษาแนะนำและผลักดันการดำเนินการให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเหมาะสม อาทิเช่น การปรับปรุงงานผ่านระบบอัตโนมัติ (Automation) ลดความผิดพลาดด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) ลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลง แต่ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเครื่องมือ AI เป็นต้น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกแผนกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงานไปพร้อมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร
โดยโครงการ AI Clinic จะจัดขึ้นทุกสัปดาห์ มีเนื้อหาหลัก 4 ส่วน คือ 1) Project Prioritization การลำดับความสำคัญของโครงการ AI ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือดำเนินการ เพื่อให้พนักงานทราบความคืบหน้า 2) Knowledge หรือการแชร์องค์ความรู้ด้าน AI และการนำไปใช้จริง 3) Show & Share เป็นเวทีนำเสนอผลงานหรือไอเดียที่เชื่อมโยงกับการใช้งาน AI หรือเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยทีมงาน AI หรือจากพนักงานที่ได้ทดลองใช้งานจริง และ 4) Common Issues การนำเสนอเคสหรือปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้งานของพนักงานพร้อมแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมทั้งด้านเทคนิค ความคุ้มค่า และความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
“โครงการ AI Clinic ตั้งเป้าให้พนักงานกลุ่มบริษัทศรีตรังเสริมความมั่นใจให้กล้าคิด กล้าทดลอง และกล้านำไปปฏิบัติจริง และพร้อมจะนำ AI ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานได้อย่างหลากหลาย เช่น สร้างฐานข้อมูลที่เป็นระบบ สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจ ต่อยอดความคิดเพื่อตอบโจทย์ตลาด สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทศรีตรังในการขับเคลื่อนทุกความเป็นไปได้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน” นายวีรสิทธิ์ กล่าว