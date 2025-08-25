โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025 ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Smart Farmer ยกระดับเกษตรกรรมไทย สู่การเติบโตด้วยความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

บริษัท ฟาร์มเอ็กซ์โป จำกัด จับมือ โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในฐานะ Naming Sponsor ร่วมกับพันธมิตรสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ARDA)จัดงาน Agri Next by ARDA แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรระดับประเทศ,CLP Engineering ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องสีข้าวโดยคนไทยระดับประเทศ ตอกย้ำความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมเกษตรไทย, กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DFT) คัดสรรกว่า100 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Agri Plus Awards มาให้ผู้เข้าชมได้ช้อป พร้อมเวทีเจรจาธุรกิจแบบจัดเต็ม และธนาคารออมสิน (GSB) สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร พร้อมโซนสัตว์แปลก Exotic Pets & Buffalo Zone ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 500 บริษัท เตรียมจัดงาน “โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025” (TOYOTA FARM EXPO 2025) มหกรรมการเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสำคัญของไทย ด้วยยุทธศาสตร์ Smart Farmer : เกษตรกรยุคใหม่ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด ‘FREE MAN FARM : freedom Farming Technology’ ‘ใช้คนน้อย ผลผลิตมาก’ ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2025 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-9 บนเนื้อที่กว่า 25,000 ตารางเมตร
นายนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์มเอ็กซ์โป จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในงาน ฟาร์มเอ็กซ์โป 2024 ที่ผ่านมา เราสร้างปรากฏการณ์บทใหม่ REVOLUTIONISING FARM BUSINESS : การปฏิวัติธุรกิจฟาร์มครั้งแรกในประเทศไทย ปลุกสีสันและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรไทย นำองค์ความรู้และประสบการณ์เข้ามาช่วยพัฒนาและต่อยอด ผลักดันภาคการเกษตรกรรมไทยให้โดดเด่นในเวทีระดับโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้นำมาสู่พลังสำคัญให้เกิดงาน โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025 มหกรรมการเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 และยิ่งใหญ่ขึ้น ด้วยการจัดงานร่วม (Co-Location & Co-Hosting) 2 งานใหญ่ระดับประเทศ ได้แก่ Agri Next by ARDA : งานประชุมและแสดงผลงานวิจัยด้านการเกษตรแห่งชาติและ TESE 2025 : Thailand E-Commerce Selection Expo โดยสมาคมการค้าและการลงทุนอาเซียน–สากล (AITIA) จับมือผู้ประกอบการจีนและแพลตฟอร์ม E-Commerce ชั้นนำ ทำให้งาน โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025 ครั้งนี้ เป็นเวทีเกษตรแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยง เกษตร–วิจัย–การค้า–เทคโนโลยี–ไลฟ์สไตล์ ไว้ในงานเดียว นอกจากนี้ภายในงานฯ ยังได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรล้ำสมัย อาทิ ระบบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming), เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture), โดรนและเครื่องจักรกลเกษตรรุ่นใหม่ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมด้วยสินค้าและบริการจากภาคเกษตรมาจัดแสดงมากกว่า 15 โซน ชม ชิม ช้อป กับผู้แสดงสินค้าเกษตรกว่า 500 บูธ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่คัดสรรมาแบบจัดเต็ม
พร้อมไฮไลท์สำหรับเกษตรกรยุคใหม่และผู้สนใจทุกวัย อาทิ ตู้คีบทุเรียนใหญ่ที่สุดในโลก กลับมาสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้ง ด้วยทุเรียนกว่า 3 ตัน, FRUIT DAY อาณาจักรผลไม้นานาชนิด สดใหม่ในราคายุติธรรม ส่งตรงจากเกษตรกรไทยเพื่องานนี้โดยเฉพาะ, ตรวจดินฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์คุณภาพ เพิ่มผลผลิตให้งอกงาม, Consult Holiday Agriculture ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพเกษตรกรยุคใหม่, ฟาร์มสัตว์แปลก พบกับความน่ารักของสัตว์นานาชนิดที่หาชมยาก อาทิ คาปิบาร่า ควายเผือกซุปตาร์ตัวใหญ่ใจดีและผองเพื่อน ไก่ชนที่ชนะเงินรางวัลมาแล้วกว่า 70 ล้านบาท, Health Zone เกษตรแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ รวมไปถึง Free Man Farm การโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรล่าสุดที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน เป็นต้น
โดยในปี 2025 นี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ครั้งสำคัญของ 3 พันธมิตรใหม่ยักษ์ใหญ่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งจากพันธมิตรเดิม 8 องค์กรในปี 2024 รวมพลัง พัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยี และตลาดในอุตสาหกรรมไทย ซึ่งได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) : ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่สากล ทำหน้าที่เป็น Focal Conductor เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เทคโนโลยี และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE) : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย ครอบคลุมการถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มผลผลิต และการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรในทุกภูมิภาค และ การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การตลาด และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความยั่งยืนและ Net Zero
เรียกได้ว่าการลงนามครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025 ไม่ได้เป็นเพียงงานมหกรรมเกษตร แต่คือเวทีพัฒนาระบบนิเวศเกษตรไทยครบวงจร ตั้งแต่ R&D – เทคโนโลยี – ตลาด – การเงิน – สิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
เตรียมร่วมสัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสุดล้ำที่จะมาปลดล็อคทุกศักยภาพของเกษตรกรชาวไทย กับงานมหกรรมการเกษตรในร่ม โดยคนไทย เพื่อคนไทย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ‘โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025’ (TOYOTA FARM EXPO 2025) ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2025 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-9 ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FarmExpothailand, LINE OA: @farmexpo หรือwww.farmexpo.co.th