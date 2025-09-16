MH ผนึก ม.หอการค้าไทย UTCC ขับเคลื่อน Ai ทางการแพทย์

“ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ ”ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ในฐานะ Ai-First University ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Ai) สำหรับสถานพยาบาล ยกระดับคุณภาพ การรักษาพยาบาลของประเทศไทย สู่การพัฒนา Ai-First Hospital แห่งแรกในประเทศไทย
ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Ai) สำหรับสถานพยาบาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้า เพื่อพัฒนา Ai Medical Model ภายใต้การถือลิขสิทธิ์ร่วมกัน สู่การขับเคลื่อนและมุ่งเป้าวิเคราะห์ในการคัดกรอง-วินิจฉัยโรค ที่มีความแม่นยำสูงสุด เพื่อให้คนไข้เข้าถึงการรักษาโรค ได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่ำ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดหลักของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลน รวมถึงงบประมาณที่มีข้อจำกัด
นอกจากนี้ IMH อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร IT ชั้นนำ ด้าน Ai Data Center เพื่อรองรับการพัฒนาเป็น Ai-First Hospital ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกด้วย
รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC เปิดเผยว่า การลงนาม ครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่ประกาศเป็น Ai-First University ตั้งแต่ปี 2024 ที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการบูรณาการ Ai เข้ากับทุกมิติของการศึกษาและการวิจัย
“วันนี้เราพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้าน Ai มาประยุกต์ใช้ในภาคการแพทย์"มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี เราจะทำงานร่วมกับทีม IMH อย่างใกล้ชิด พัฒนา Ai Solutions ที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงของภาคการแพทย์ไทย”
ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือตามกรอบระยะเวลา 3 ปีนี้ จะสร้างนวัตกรรม Ai ทางการแพทย์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย
“สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้ นอกจากจะมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์และอุปนายกสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล, นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.IMH,
รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้า, นายเอกมล อังค์วัฒนะ ผู้แทน บมจ.BKIH, นายธิบดี มังคะลี กรรมการ รพ.IMH, นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมเป็นสักขีพยานถึงความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย”