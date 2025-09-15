JAYMARTเผยแคมเปญ “J Point One in a Million”ผู้เข้าร่วมทะลุแสน

บริษ้ท เจ อีลิท จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ CRM ในเครือ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (JAYMART) จัดกิจกรรมจับรางวัลรอบที่ 2 ของแคมเปญใหญ่ “J Point One in a Million” ฉลอง 1 ล้านสมาชิก J POINT โดยมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ อีลิท เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลสร้อยคอทองคำให้กับสมาชิกผู้โชคดี
โดยงานจับรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ อาคารเจมาร์ท ซึ่งเป็นกิจกรรมรอบที่ 2 ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 118,679 สมาชิก รวมสิทธิ์ลุ้นโชคมากกว่า 5,655,773 สิทธิ์ ในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นกว่า 40% และจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นกว่า 20% สะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าให้ความสนใจและติดตามแคมเปญนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของระบบ CRM และ Loyalty Program “J POINT” ที่สามารถสร้าง Engagement และความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างแท้จริง
ในการจับรางวัลรอบที่ 2 นี้มีการมอบรางวัลสร้อยคอทองคำรวมทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่ากว่า 300,000 บาท คือรางวัลที่ 1 สร้อยทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล, รางวัลที่ 2 สร้อยทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 3 รางวัล และรางวัลที่ 3 สร้อยทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล
ทุกการซื้อสินค้า/บริการในเครือเจมาร์ทและร้านค้าพันธมิตรทุก 100 บาท รับ 1 สิทธิ์ หรือการแลกคะแนน J Point ทุก 100 คะแนน รับ 1 สิทธิ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2568 โดยมีการถ่ายทอดสดการจับรางวัลผ่าน Facebook Live : J POINT THAILAND เพื่อความโปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกทั่วประเทศ
นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ อีลิท จำกัด กล่าวว่า “การที่รอบนี้มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมเพิ่มขึ้นกว่า 40% และจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นกว่า 20% สะท้อนถึงศักยภาพของ J POINT ในการสร้าง Engagement กับลูกค้า J POINT ไม่ได้เป็นเพียง “โปรแกรมสะสมคะแนน” อีกต่อไป แต่ได้ยกระดับเป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า เพื่อต่อยอดสู่การสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและตรงใจมากขึ้น การตอบรับที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ยังยืนยันให้เราเห็นว่า กลยุทธ์ Customer Engagement ของกลุ่มเจมาร์ทเดินมาถูกทาง การมีลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นทุกครั้ง ไม่เพียงแต่สร้างพลังบวกให้กับแบรนด์ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนา Ecosystem ของเราให้ครบวงจรและยั่งยืน เรามองว่าการเติบโตจากรอบที่แล้ว ไม่ใช่เพียงสัญญาณแห่งความสำเร็จชั่วคราว แต่เป็นการวางรากฐานที่แข็งแรงสำหรับการต่อยอดในอนาคต และทำให้มั่นใจได้ว่า J POINT จะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ CRM ของกลุ่มเจมาร์ทต่อไป”
สำหรับแคมเปญ “J Point One in a Million” ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องในการแจกสร้อยคอทองคำเพิ่มอีก 20 เส้น โดยจะมีการจับรางวัลใหญ่ อีก 2 รอบ คือ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 และ วันที่ 9 มกราคม 2569 รวมของรางวัลสร้อยคอทองคำในปี 2568 ทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า J POINT ที่ให้การสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มเจมาร์ท สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก J POINT สามารถสมัครสมาชิกง่ายๆ ผ่าน LINE Official @Jpoint พร้อมสะสมคะแนนจากทุกยอดการใช้จ่ายจากร้านค้าในเครือ เจมาร์ท และพันธมิตร เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต กิน ดื่ม เที่ยว บันเทิง เรียนรู้ สุขภาพ/ความงาม ไอทีแก็ดเจ็ต และอำนวยความสะดวกสบายที่คัดสรรมาให้ลูกค้าคนพิเศษที่เป็นสมาชิก J POINT