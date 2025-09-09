WashXpress เปิดตัว Loyalty Program ชูโมเดล Subscription

“ลอนดรี้ ยู ” เปิดตัว Loyalty Program ภายใต้ชื่อ “พี่วัวคลับ” ซึ่งเป็นการนำโมเดลธุรกิจแบบสมัครสมาชิก (Subscription Model) มาปรับใช้กับบริการซักผ้าเป็นครั้งแรก ด้วยค่าสมาชิกเพียง 199 บาทต่อปี มีให้เลือก 2 แพ็กเกจสุดคุ้มตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ‘แพ็กเกจ พี่วัวซักบ่อย – สำหรับคนซักเป็นประจำ’ และ ‘แพ็กเกจ พี่วัวซักคุ้ม – สำหรับคนเน้นส่วนลดเต็ม ๆ’ เป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว หนุนรายได้ที่มั่นคง
นายกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH เปิดเผยว่า การเปิดตัว “พี่วัวคลับ” สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ WashXpress ในการปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวโน้มเศรษฐกิจแบบสมัครสมาชิกที่กำลังเติบโตทั่วโลก โมเดลนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนรูปแบบการซื้อบริการแบบครั้งต่อครั้ง (Transactional) ไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง (Relational) แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก (Data Insight) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอโปรโมชันและบริการที่ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalization) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งจำนวนบัญชีผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ WashXpress ในการเป็นมากกว่าร้านสะดวกซัก แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ด้วยความเข้าใจคนยุคใหม่ และมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า
ทั้งนี้ “พี่วัวคลับ” ไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมสมาชิกเพื่อมอบส่วนลด แต่เป็นแกนหลักในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่แข็งแกร่ง โดยออกแบบโปรแกรมมาเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การซักผ้าที่แตกต่างกัน ‘พี่วัวคลับ’ มาพร้อม 2 แพ็กเกจสุดคุ้มในราคาเดียว 199 บาทต่อปี ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการ ดังนี้ (1) แพ็กเกจ พี่วัวซักบ่อย – สำหรับคนซักเป็นประจำ เอาใจสายซักบ่อยที่ใช้บริการเป็นประจำ แพ็กเกจนี้มอบคูปองส่วนลดมูลค่า 10 บาท ให้ใช้ได้จุใจถึง 10 ครั้งต่อเดือน ครอบคลุมทุกบริการหลัก ไม่ว่าจะเป็นการซัก, การอบผ้า หรือบริการซักอบพับครบวงจร เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความยืดหยุ่นและแวะมาใช้บริการที่ WashXpress อยู่เสมอ ทำให้ประหยัดได้อย่างต่อเนื่องตลอด 12 เดือนเต็ม
(2) แพ็กเกจ พี่วัวซักคุ้ม – สำหรับคนเน้นส่วนลดเต็ม ๆ สำหรับผู้ที่เน้นความคุ้มค่าสูงสุดในแต่ละครั้ง รับคูปองส่วนลดที่มูลค่าสูงถึง 20 บาทต่อครั้ง สำหรับใช้งาน 3 ครั้งต่อเดือน แพ็กเกจนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการซัก หรือบริการซักอบพับ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการส่วนลดแบบเน้น ๆ สำหรับการซักผ้าครั้งใหญ่ประจำสัปดาห์ ช่วยให้คุณประหยัดได้มากขึ้นในทุกบิล
"การเปิดตัว Loyalty Program ‘พี่วัวคลับ’ คือการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของ WashXpress เรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแท้จริง โมเดล Subscription นี้ จะช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสร้างฐานลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร" นายกวิน กล่าว