Liberator ปรับค่าคอมมิชชันใหม่ "ยิ่งเทรด ยิ่งถูกลง" พร้อมสิทธิเทรดฟรีทุกเดือน เริ่ม 1 ต.ค.68 นี้

บริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด “LIBERATOR” เดินหน้ายกระดับบริการแก่นักลงทุน ด้วยการปรับโครงสร้างค่าคอมมิชชันครั้งสำคัญ และมอบสิทธิพิเศษใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การลงทุน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นการทดแทนค่าคอมมิชชันเดิม “LIB Basic” และแพ็กเกจ “LIBFAM Subscription”
ทุกคนที่อยากเริ่มลงทุนจะได้รับสิทธิเทรดฟรีทุกวัน โดยสามารถเลือกวันใช้งานสิทธิได้อย่างอิสระตลอดทั้งเดือนจนกว่าจะครบตามโควตา สำหรับตลาดหุ้นไทยจะได้รับการยกเว้นค่าคอมมิชชันในวงเงินซื้อขาย 100,000 บาทแรก ขณะที่ตลาด TFEX จะได้รับสิทธิฟรีสำหรับ 5 สัญญาแรก และตลาดหุ้นอเมริกาจะได้รับสิทธิฟรีสำหรับมูลค่าซื้อขาย 1,000 ดอลลาร์แรก เฉพาะหุ้นที่มีราคามากกว่า 6.67 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ผู้ใช้บริการจะได้รับโควตาการซื้อขายฟรีทุกเดือน ทั้งหุ้นไทย 100,000 บาทแรก หุ้นสหรัฐฯ 1,000 ดอลลาร์แรก และ TFEX 5 สัญญาแรก ขณะเดียวกันค่าคอมฯ หุ้นไทยถูกลงจากล้านละ 600 บาท เหลือต่ำสุดล้านละ 299 บาท ลดสูงสุดกว่า 50% ส่วน TFEX เหลือขั้นต่ำเพียงสัญญาละ 8 บาท และ Gold Online ลดเหลือขั้นต่ำสัญญาละ 30 บาท
นอกจากนี้ Liberator ยังนำเสนอค่าคอมมิชชันแบบขั้นบันได ที่จะทำให้การซื้อขายคุ้มค่ามากขึ้น โดยหุ้นไทยจะคิดค่าคอมมิชชันเริ่มต้นที่ล้านละ 499 บาท และสามารถลดลงได้ต่ำสุดถึงล้านละ 299 บาท จากเดิมที่อยู่ที่ล้านละ 600 บาท ส่วน S50 Futures และ Options จะเริ่มต้นที่สัญญาละ 14 บาท และต่ำสุดที่สัญญาละ 8 บาท จากเดิมที่สัญญาละ 16 บาท ขณะที่ Gold Online จะเริ่มต้นที่สัญญาละ 39 บาท และต่ำสุดที่สัญญาละ 30 บาท จากเดิมสัญญาละ 50 บาท สำหรับหุ้นอเมริกายังคงใช้อัตราค่าคอมมิชชันคงที่ 0.10% ต่อการซื้อขาย และหากหุ้นมีราคาต่ำกว่า 6.67 ดอลลาร์ จะคิดค่าคอมมิชชันในอัตรา 0.00667 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของค่าคอมฯ แบบขั้นบันได ทั้งหมดได้ < คลิกที่นี่ >
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Liberator ที่จะพัฒนานวัตกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสร้างโอกาสในการทำกำไรที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นให้กับนักลงทุนทุกท่าน
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสิทธิเทรดฟรีนี้ได้ < คลิกที่นี่ >
Liberator มั่นใจว่าโครงสร้างใหม่นี้จะช่วยให้ทุกคนที่อยากเริ่มลงทุน เทรดได้ง่ายขึ้น ประหยัดต้นทุน และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบเต็มพอร์ต!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official: @Liberator หรือโทร. 02-0287441 (สอบถามทั่วไป กด 0 / ส่งคำสั่งซื้อขาย กด 1)