MGC-ASIA เข้าถือหุ้น 100% ใน Neo Mobility Asia เดินหน้าสร้างผู้นำ Lifestyle Mobility Ecosystem

ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม MGC-ASIA เปิดเผยว่า การเข้าถือหุ้น 100% ใน Neo Mobility Asia ไม่เพียงเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 49.99% แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อต่อยอดธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และขยายขอบเขตสู่ระบบนิเวศแห่งการเดินทางที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีและความยั่งยืน การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะช่วยให้ MGC-ASIA มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถกำหนดทิศทางกลยุทธ์ EV และ Mobility ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีการแข่งขันสูง
MGC-ASIA มุ่งพัฒนา Lifestyle Mobility Ecosystem ผ่าน 3 แนวทางหลัก:
กลยุทธ์ที่ชัดเจนและคล่องตัว
การควบคุมหุ้นทั้งหมดใน Neo Mobility Asia ช่วยให้ MGC-ASIA สามารถกำหนดกลยุทธ์ EV และ Mobility ที่มีเป้าหมายเดียวกัน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบ
การผสานพลัง Synergy
การบูรณาการบริการของ Neo Mobility Asia เข้ากับธุรกิจหลักของ MGC-ASIA เช่น การจำหน่ายรถยนต์ใหม่และมือสอง บริการหลังการขายครบวงจร บริการฟลีทองค์กร และการเช่ารถระยะสั้น/ยาว รวมถึงโซลูชัน EV แบบครบวงจร จะสร้าง Synergy ที่แข็งแกร่งและเพิ่มอัตรากำไรในระยะยาว
รายได้ประจำจาก Subscription Model
MGC-ASIA มุ่งสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ผ่านแพลตฟอร์ม EV Subscription, Connected Mobility และ Auto Tech Ecosystem เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หลากหลาย
ผู้นำแห่งอนาคต Mobility
การเข้าถือหุ้นครั้งนี้จะช่วยให้ MGC-ASIA เดินหน้าสู่ธุรกิจ Mobility ยุคใหม่เต็มสูบ ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม EV Subscription และ Car-as-a-Service รวมถึงลงทุนใน Auto Hub Data Center, AI และโครงสร้างพื้นฐาน Connected Car เพื่อรองรับตลาดรถยนต์พรีเมียมและรถยนต์มือสอง นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนขยายบริการ EV Fleet สำหรับภาครัฐและเอกชน รวมถึงสร้างพันธมิตรใหม่กับ Global EV Tech เพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้า
“เราต้องการเป็นมากกว่าผู้จำหน่ายรถยนต์ แต่คือผู้เชื่อมโยงชีวิตและการเดินทางอย่างมีคุณค่า” ดร.สัณหวุฒิ กล่าว “การลงทุนครั้งนี้จะช่วยยกระดับ MGC-ASIA สู่การเป็นผู้นำ Lifestyle Mobility Ecosystem ที่ครอบคลุมทั้งรถยนต์หรูระดับพรีเมียม บริการรถเช่า ฟลีทองค์กร โซลูชัน EV ครบวงจร บริการการเงินและประกันภัย รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและคู่ค้าในระยะยาว”
ความมุ่งมั่นสู่อนาคตที่ยั่งยืน
MGC-ASIA มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศแห่งการเดินทางที่ไร้รอยต่อ ด้วยการผสานเทคโนโลยี ความยั่งยืน และประสบการณ์ผู้ใช้ ภายใต้กลยุทธ์ Lifestyle Mobility Ecosystem ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคของการเปลี่ยนแปลง