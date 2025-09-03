ผลพวงศก.โตต่ำ! ยอดจัดเก็บรายได้รัฐ 10 เดือน 2.25 ล้านลบ. พลาดเป้า 1.6%

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2568 (ต.ค. 67- ก.ค. 68) พบว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ อยู่ที่ 2,250,117 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 40,827 ล้านบาท หรือ 1.8% แต่ต่ำกว่าประมาณการ 37,637 ล้านบาท หรือ 1.6% โดยภาษีรถยนต์จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และปริมาณรถยนต์ที่ชำระภาษีต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า และภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมีการใช้สิทธิประโยชน์จากเขตปลอดอากรเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่น และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ยังสูงกว่าประมาณการ โดยกระทรวงการคลัง ได้มีการติดตามการจัดเก็บรายได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารรายได้ให้เพียงพอสำหรับการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้มั่นคง
สำหรับภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2568 อยู่ที่ 2,366,442 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 64,199 ล้านบาท หรือ 2.8% แต่ต่ำกว่าประมาณการ 3.1% หรือ 74,509 ล้านบาท ดังนี้
- กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม อยู่ที่ 1,824,453 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 0.6% หรือ 11,910 ล้านบาท
- กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม อยู่ที่ 446,728 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 11.2% หรือ 56,260 ล้านบาท
- กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม อยู่ที่ 95,261 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 6.2% หรือ 6,339 ล้านบาท
- รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้รวม 156,996 ล้าบบาท สูงกว่าประมาณการ 12.2% หรือ 17,020 ล้านบาท
- หน่วยงานอื่น นำส่งรายได้รวม 163,098 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 13.2% หรือ 19,023 ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนราชการ นำส่งรายได้รวม 151,150 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 13% หรือ 17,393 ล้านบาท และกรมธนารักษ์ จัดเก็บรายได้ อยู่ที่ 11,948 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 15.8% หรือ 1,630 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ในส่วนของฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2568 (ต.ค.67-ก.ค.68) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง ทั้งสิ้น 2,248,003 ล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 3,165,629 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 827,805 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ก.ค.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 405,752 ล้านบาท