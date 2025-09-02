ลากหุ้น MVP ..ขาใหญ่รวย 2 เด้ง / สุนันท์ ศรีจันทรา

เพียง 4 วันทำการ หุ้น บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ได้ฟื้นคืนสู่ความร้อนแรง เนื่องจากมีข่าวกระตุ้นการเก็งกำไร จนราคาพุ่งทะยานขึ้นมากว่า 100%
หุ้น MVP หงอยมานาน จนกระทั่งก่อนเปิดการซื้อขายหุ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ถึงมติคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการเพิ่มทุน 800 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 50 สตางค์ เสนอขายบุคคลในวงจำกัด 2 รายคือ บริษัท คอมเซเว่นโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 580 ล้านหุ้น และ TR PARTNERS LTD. จำนวน 220 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 สตางค์
หลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะทำให้ คอมเซเว่น โฮลดิ้ง ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 51% ของทุนจดทะเบียนใน MVP โดยคอมเซเว่น โฮลดิ้ง เป็นบริษัทลูกที่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียน และมี นายสุระ คณิตทวีกุล นักลงทุนขาใหญ่ในตลาดหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน COM7
ราคาหุ้น MVP แน่นิ่งมานาน โดยระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่ 20 สิงหาคม ราคาลงไปแตะจุดต่ำสุดในรอบปีที่ 30 สตางค์ และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมราคาปิดที่ 34 สตางค์ มูลค่าซื้อขายช่วงนั้นวันละไม่กี่แสนบาท
แต่วันที่ 27 สิงหาคม ราคาหุ้น MVP เริ่มกระเตื้องขึ้น โดยปิดที่ 35 สตางค์ ก่อนจะมีข่าวมติการเพิ่มทุน และหลังจากแจ้งข่าวการเพิ่มทุนในช่วงเช้าวันที่ 28 สิงหาคม ราคาหุ่นทะยานขึ้นชนเพดานสูงสุด 30% สองวันซ้อน และวิ่งต่อในวันที่ 1 กันยายน ก่อนปิดที่ราคา 72 สตางค์ เป็น 72 สตางค์ เพิ่มขึ้น 38 สตางค์ หรือเพิ่มขึ้น 111%
ปัญหาของ MVP คือ ผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง และถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย CB เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และเป็นเหตุให้ราคาหุ้นซึมยาว ขณะที่กิจการของบริษัท ฯ มองไม่เห็นอนาคต
นายสุระ นักลงทุนขาใหญ่ และถือหุ้นอยู่ใน MVP สัดส่วน 7% โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จึงอาจมีส่วนผลักดันแผนการเพิ่มทุน ซึ่งนอกจากเสริมฐานะทางการเงินให้แข็งแรงขึ้นแล้ว ยังเป็นข่าวกระตุ้นราคาหุ้นด้วย
ไม่รู้ว่า ราคาหุ้น MVP ที่พุ่งทะยานอย่างร้อนแรง 4 วันทำการที่ผ่านมา มีนักลงทุนรายใหญ่เข้าไปลากราคาหรือไม่ เพราะนักลงทุนรายย่อย ไม่น่าจะหาญกล้าไล่ราคาจนสูงลิบลิ่ว และทำให้ บริษัท คอมเซเว่น โฮลดิ้ง และTR PARTNERS LTD. ซึ่งได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 800 ล้านหุ้น ในราคา 30 สตางค์ มีกำไรกว่า 100% ในชั่วพริบตา
และผลที่ตามมาคือ หุ้น COM7 จะได้รับผลบวกด้านจิตวิทยา จากเงินลงทุนในหุ้น MVP ผ่านบริษัทลูก “คอมเซเว่น โฮลดิ้ง” ซึ่งถือเป็นการยิงปืนนัดเดียว ได้นกถึง 2 ตัว โดยการสร้างข่าวดีกระตุ้นราคาหุ้น MVP จะทำให้ราคาหุ้น COM7 ได้รับอานิสงส์ในอนาคตไปด้วย
นักลงทุนรายใหญ่ที่ถือหุ้น COM7 และ MVP จึงมีโอกาสรวย 2 เด้ง
แต่ไม่ว่าจะมีการสร้างข่าวดี กระตุ้นหุ้น MVP อย่างไร แต่ราคาหุ้น ท้ายที่สุดจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน ต้องได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่เติบโต
นักลงทุนรายย่อยที่คิดจะตามแห่เก็งกำไรหุ้น MVP อย่าเพิ่งหลงระเริง แต่ต้องตระหนักว่า
MVP มีนักลงทุนขาใหญ่โดดเข้ามาคุมเต็มตัวแล้ว และราคาหุ้นที่ถูกลากขึ้นมาอย่างร้อนแรง อาจไม่ใช่สิ่งที่จิรังยั่งยืน
เพราะถ้าผลประกอบการยังไม่ฟื้น ขาดทุนต่อเนื่องเหมือนหลายปีก่อนหน้า ราคาหุ้น MVP ที่ทะยานขึ้นมา อาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่ “ขาใหญ่”ขุดบ่อล่อปลา
ล่อนักลงทุนรายย่อยตกไปเป็นเหยื่อหุ้น MVP