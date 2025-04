GAC ร่วมกับ Gold Integrate จับมือ AOT ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า AION Y Plus ให้บริการ AOT Limousine หนุนท่าอากาศยานไทยสู่ Green Airport

บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท โกลด์ อินทิเกรท จำกัด (Gold Integrate) จับมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานบริการภายในท่าอากาศยาน พร้อมร่วมผลักดันนโยบาย Green Airport ด้วยการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า AION Y Plus จำนวน 50 คัน ให้บริการรถรับ-ส่ง AOT Limousine ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดมลภาวะ และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งมอบรถยนต์ครั้งนี้ ยังนับเป็นครั้งแรกที่ AION Y Plus รถยนต์ไฟฟ้าขนาด C-SUV ได้เข้าสู่ตลาดการเดินทางสาธารณะอย่างเป็นทางการ เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร พร้อมทั้งมุ่งมั่นนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นในด้านการเดินทางด้วยพลังงานสะอาดภายในงานส่งมอบรถมีผู้บริหารระดับสูงจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเป็นเกียรติ นำโดย คุณแอนดรูว์ หวัง (Mr. Andrew Wang) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน), คุณหวัง หย่ง เจีย (Huang Yongjie) ประธานกรรมการ บริษัท โกลเด้น อินทิเกรต จำกัด (Gold Integrate), คุณบุรินทร์ โอภาสเศรษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีวีเซเว่น จำกัด (EV7), คุณกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และคุณสุวิทัต วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์)การนำ AION Y Plus เข้ามาให้บริการในระบบรถลีมูซีนของ AOT ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ทอท. ที่มุ่งพัฒนาท่าอากาศยานของไทยให้เป็น Green Airport หรือท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการบริหารจัดการพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมAION Y Plus เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมจาก GAC ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ ด้วยดีไซน์ทันสมัย สมรรถนะที่โดดเด่น และฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้โดยสารได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะสำหรับการให้บริการลีมูซีนในสนามบิน AION Y Plus มอบพื้นที่ห้องโดยสารภายในที่กว้างขวาง เบาะหลังนั่งสบาย พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ อีกทั้งยังออกแบบโดยไร้ธรณีประตู (Flat Floor) ช่วยให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงรถได้สะดวกและปลอดภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการผู้โดยสารในระดับพรีเมียมการส่งมอบ AION Y Plus ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GAC ในการสนับสนุนโซลูชันยานยนต์พลังงานสะอาด พร้อมยกระดับคุณภาพบริการขนส่งในสนามบินสู่มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายของภาครัฐในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม