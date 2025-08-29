นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. เตรียมออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ที่พิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ที่เป็นพลาสติกแบบพิเศษ ไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกปรก มีความทนทานต่อการใช้งานมากกว่าธนบัตรกระดาษ จึงช่วยให้ธนบัตรหมุนเวียนมีสภาพใหม่ สะอาด และมีอายุการใช้งานนานขึ้น
ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ยังคงมีลักษณะโดยรวมเหมือนกับธนบัตรกระดาษที่หมุนเวียนในปัจจุบัน และมีการต่อต้านการปลอมแปลงด้วยมาตรฐานที่สูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีจุดสังเกตที่เด่นชัดกว่าธนบัตรกระดาษ คือ มีช่องใสที่สามารถมองทะลุได้ทั้งสองด้าน และมีลายดุนนูนบอกชนิดราคาในช่องใส รวมถึงพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษที่เมื่อพลิกเอียงจะเปลี่ยนสีหรือเหลือบสีได้
ธปท. เตรียมออกธนบัตรพอลิเมอร์ 50-100 บาท เริ่ม 21 พ.ย. ยันใช้กับตู้อัตโนมัติได้
นอกจากนี้ ธนบัตรทั้ง 2 ชนิดราคานี้ ยังเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาด้วยการ พิมพ์ดุนนูนสัญลักษณ์ในลักษณะอักษรเบรลล์ที่สื่อถึงชนิดราคา และมีเส้นเฉียงนูนใส บริเวณขอบธนบัตรทั้งสองด้าน ซึ่งช่วยให้มีจุดสัมผัสที่เด่นชัดมากขึ้น
นายเศรษฐพุฒิ กล่าวว่า ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท มีกำหนดออกใช้หมุนเวียนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 นี้ ซึ่งประชาชนสามารถเบิกถอนผ่านธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง โดยธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 100 บาท สามารถเบิกถอนผ่านเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM/CDM) ได้ และธนบัตรทั้ง 2 ชนิดราคา สามารถใช้กับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้
ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถใช้ธนบัตรกระดาษชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาทที่หมุนเวียนในระบบได้ตามปกติ
ผู้ว่าการ ธปท. ระบุว่า ในปี 2565 ธปท. ได้ผลิตธนบัตรพอลิเมอร์ออกใช้เองเป็นครั้งแรก โดยเริ่มจากธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพธนบัตรไทย เนื่องจากธนบัตรที่ผลิตด้วยวัสดุพอลิเมอร์ มีความทนทานกว่าธนบัตรกระดาษถึง 4 เท่า และป้องกันการปลอมแปลงได้ดีขึ้น โดยจากกรณีศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ พบว่าการออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ มีผลทำให้สถิติการปลอมแปลงธนบัตรลดลงอย่างชัดเจน
"ในปีนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของธนบัตรที่ออกสู่มือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ธปท. ได้ขยายการผลิตธนบัตรพอลิเมอร์ไปยังชนิดราคา 50 บาท และ 100 บาท ซึ่งเราได้พัฒนาให้มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งานของผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้ดีขึ้น ด้วยการปรับเพิ่มการพิมพ์ลาย "ดุนนูน" ตามสัญลักษณ์ในอักษรเบรลล์ที่สื่อถึงชนิดราคา และเพิ่มเส้นเฉียง-นูนใส บริเวณขอบธนบัตร ซึ่งจะช่วยให้มีจุดสัมผัสที่เด่นชัดมากขึ้น" นายเศรษฐพุฒิ ระบุ
อย่างไรก็ดี หลังจากการออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาทที่ผ่านมา พบว่าธนบัตรมีอายุการใช้งานเฉลี่ยนานถึง 8 ปี หรือนานกว่าธนบัตรกระดาษถึง 4 เท่า ซึ่งจะช่วยลดการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนที่ชำรุดได้อย่างน้อยปีละ 350 ล้านฉบับ เป็นการลดต้นทุนของระบบ ลดการใช้ทรัพยากร และเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม