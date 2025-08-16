"รฟม.- สมาคมคนตาบอด"ร่วมพัฒนาแผนที่เพื่อคนพิการ นำร่องสถานีบางกระสอ

รฟม. ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สถานีบางกระสอ ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางการเห็นในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางการเห็น ณ สถานีบางกระสอ ซึ่งเป็นสถานีนำร่องของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง) ที่ รฟม. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงป้ายแผนที่ข้อมูลสถานีให้มีแผนที่ภาพนูนและอักษรเบรลล์ รวมถึงแผนที่ข้อความตัวอักษร (Text Map) ที่จัดทำในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แบบนูน สำหรับคนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์แผนที่การเดินทางในระบบการอ่านข้อความเป็นเสียง ทั้งนี้ ผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดฯ ได้ทดสอบการใช้งานจริงภายในสถานีบางกระสอ และได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ รฟม. นำไปประกอบการพัฒนาแผนที่การเดินทางฯ ที่มีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วนในทั้ง 16 สถานี ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง โดยเร็วที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นคนพิการทางการเห็น