รัฐบาล เผย 12 ส.ค. คุณแม่ขึ้น MRT ฟรีทั้ง 4 สาย ร่วมเฉลิมพระเกียรติและสานรักในครอบครัว

รองโฆษกรัฐบาล เผย 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ พาคุณแม่ขึ้น MRT ฟรีทั้ง 4 สาย ร่วมเฉลิมพระเกียรติและสานรักในครอบครัว
วันนี้ (12ส.ค.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย จัดกิจกรรมพิเศษ “คุณแม่ขึ้นฟรี” สำหรับคุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูกในวันที่ 12 สิงหาคม 2568
ทั้ง 4 สายประกอบด้วย
- MRT สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) และ MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) โดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
-MRT สายนัคราพิพัฒน์ (สีเหลือง) โดยบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM)
- MRT สายสีชมพู โดยบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM)
โดยคุณแม่สามารถแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี เพื่อรับคูปองหรือบัตรโดยสารฟรีได้ตลอดวัน (คุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติ) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้า MRT และสร้างความผูกพันในครอบครัว
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ ของแต่ละสาย เช่น ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200, Facebook Page, X และ Instagram ของ BEM, Line Official @pinkyellowline, เว็บไซต์ www.ebm.co.th และ www.nbm.co.th หรือโมบายแอปพลิเคชัน ‘Bangkok MRT’ และ ‘The SKYTRAINs’
“รัฐบาลมุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็ง เพราะเชื่อมั่นว่าครอบครัวคือรากฐานสำคัญของสังคมไทย การจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาตินี้ ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ สร้างความทรงจำดี ๆ และสืบสานสายใยรักอันงดงามให้คงอยู่ต่อไป” นางสาวศศิกานต์กล่าว