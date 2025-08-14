"ทิดสฤษฏิ์" โร่มอบตัวคดียักยอกเงินวัดนครสวรรค์กว่า 4 ล้าน ปรนเปรอสีกา

อดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ เดินทางเข้ามอบตัวกับ ตำรวจ ปปป.คดียักยอกเงินวัดนครสวรรค์ 4.1 ล้าน ปรนเปรอสีกาคนสนิท ด้านเจ้าตัวผวานักข่าวโผกอดเอวตำรวจ พร้อมปัดตอบคำถามสื่อมวลชน
วันนี้ ( 14 ส.ค.) ที่ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก. ปปป.) เมื่อเวลา16.45 น.นายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ อายุ 66 ปี หรืออดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 74/2568 ลงวันที่ 6 ส.ค.68 ข้อหา "เป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแกผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน บก.ปปป เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ทั้งนี้เมื่อต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา อดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ หรือ นายสฤษฏิ์ ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ น.ส.ภูธินี เศรษฐีนี และยักยอกเงินวัดนครสวรรค์ไปด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 – 10 ก.ค.68 นายสฤษฏิ์ สั่งให้พระศตยา พุ่มเดช พระลูกวัดเบิกถอนเงินจากบัญชีวัดนครสวรรค์ และนำฝากเข้าบัญชีพระศตยา ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวของ นายสฤษฏิ์ กว่า 4,100,000 บาท
ต่อมาพบมีการโอนเงินจากบัญชีเจ้าอาวาสเข้าไปยังบัญชีของ น.ส.ภูธินี รวมแล้วประมาณ 405,000 บาท แสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์สมคบกันยักยอกเงินวัด โดยพระศตยา ให้การยืนยันว่าตนได้รับคำสั่งโดยตรงให้เบิกถอนและโอนเงิน รวมทั้งยังพบเห็น น.ส.ภูธินี นั้นเข้ามาพบอดีตเจ้าอาวาสที่วัดเป็นประจำ
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าจากการสืบสวนพบพฤติกรรมสัมพันธ์ฉาวระหว่างอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ กับเศรษฐีนีสาวใหญ่นั้น โดยพบข้อมูลสำคัญที่เชื่อได้ว่า นอกเหนือจากผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรงแล้วนั้น ทิดสฤษดิ์กระทำผิดคดีอาญาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเงินของวัดอีกด้วย
รายงานว่าขณะที่ควบคุมตัว นายสฤษฎี ได้สวมหมวก และแมสก์ ปิดบังใบหน้า เมื่อเห็นผู้สื่อข่าวก็ตกใจ โผเข้าเกาะเอวตำรวจที่นำมา ด้านผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามในหลายประเด็น เช่น ได้ยักยอกเงินวัดจริงหรือไม่ มีความเกี่ยวข้องสนิทสนมกับสีกา 2 คนขณะที่บวชอยู่หรือไม่ รวมทั้งทำไมต้องใส่วิกขณะไปเที่ยวกับสีกา ด้านนายสฤษฎี ไม่ตอบทุกคำถาม และมีสีหน้าเรียบเฉย ก่อนที่จะเดินเข้าห้องสอบปากคำไป
ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.เปิดเผยภายหลัง เข้าสอบปากคำ นายสฤษดิ์ว่า ได้ส่งเรื่องดังกล่าว ปปง.ตรวจสอบเส้นเงินทั้งหมดพบว่า มีเส้นเงินหล่ยสายที่เกี่ยวพันโยงใยกับพระและสีกาคนสนิท เบื้องต้นพบว่ามีเงินไหลเข้าบัญชีของทิดสฤษฏิ์ ระหว่างเป็นเจ้าอาวาสกว่า 4 ล้านบาทและมีการโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของสีกา น้ำหวาน กว่า 400,000 บาท ซึ่งเส้นเงินนี้มีความชัดเจนในตัวมันเองจึงต้องดำเนินคดีกับทั้งสองคน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่าส่วนประเด็นเรื่อง ความสัมพันธ์ของสีกาอีกหนึ่งคนที่ในตำแหน่งอยู่ในระดับผู้อำนวยการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนา ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามทิดสฤษฏิ์ มีความรู้สึกสำนึกผิด และขอเข้าสู่กระบวนการ โดยเดินทางเข้ามอบตัว จึงไม่คัดค้านการประกันตัว เพราะถือว่า ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และสำหรับ พระรูปอื่น ๆ ที่พบว่า เป็นคนโอนเงินให้กับสีกาน้ำหวาน เนื่องจากถูกทิดสฤษฏิ์ ขณะที่เป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าอาวาสสั่งการ ก็ต้องดูพฤติการณ์อีกทีหนึ่ง
ต่อมาพนักงานสอบสวนก็ได้ควบคุมตัว สีกาน้ำหวาน ซึ่งถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยจับกุมตัวได้ที่ ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นำตัวมาสอบปากคำ ที่บริเวณชั้น 16 ของ บก.ปปป.ด้วย