รวบแล้ว! เศรษฐีนีกิ๊ก"ทิดสฤษฏิ์"ร่วมยักยอกเงินวัดกว่า 4 ล้าน -ด้านอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณติดต่อมอบตัววันนี้

ตำรวจ ปปป.บุกรวบเศรษฐีนีกิ๊กอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณร่วมยักยอกเงินวัดนครสวรรค์ 4.1 ล้าน -ด้าน"ทิดสฤษฏิ์"ติดต่อมอบตัววันนี้
วันนี้ ( 14 ส.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. สั่งการพล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป.นำกำลังจับกุม น.ส.ภูธินี อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง ที่ 75/2568 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" ได้ที่บ้านพักย่านคูคต จ.ปทุมธานี
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ส่วน นายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรือพระธรรมวชิรธีรคุณ อายุ 67 ปี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 74/2568 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ข้อหา "เป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแกผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" นั้นมีรายงานว่าเจ้าตัวได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ในวันนี้อีกด้วย
ทั้งนี้เมื่อต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา อดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ หรือ นายสฤษฏิ์ ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ น.ส.ภูธินี และยักยอกเงินวัดนครสวรรค์ไปด้วย ซึ่งจากการสอบสวนพบว่า ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 – 10 ก.ค.68 นายสฤษฏิ์ สั่งให้พระศตยา พุ่มเดช พระลูกวัดเบิกถอนเงินจากบัญชีวัดนครสวรรค์ และนำฝากเข้าบัญชีพระศตยา ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวของ นายสฤษฏิ์ กว่า 4,100,000 บาท
ต่อมาพบมีการโอนเงินจากบัญชีเจ้าอาวาสเข้าไปยังบัญชีของ น.ส.ภูธินี รวมแล้วประมาณ 405,000 บาท แสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์สมคบกันยักยอกเงินวัด โดยพระศตยา ให้การยืนยันว่าตนได้รับคำสั่งโดยตรงให้เบิกถอนและโอนเงิน รวมทั้งยังพบเห็น น.ส.ภูธินี นั้นเข้ามาพบอดีตเจ้าอาวาสที่วัดเป็นประจำ จึงมอบตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดี ภายหลังพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐาน พร้อมขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง ก่อนมีการเข้าจับกุมดังกล่าว
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าจากการสืบสวนพบพฤติกรรมสัมพันธ์ฉาวระหว่างอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ กับเศรษฐีนีสาวใหญ่นั้น โดยพบข้อมูลสำคัญที่เชื่อได้ว่า นอกเหนือจากผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรงแล้วนั้น ทิดสฤษดิ์กระทำผิดคดีอาญาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเงินของวัดด้วย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานที่ชัดเจน จนกระทั่งมีการเข้าจับกุมตัวในครั้งนี้
ขณะเดียวกันจากข้อมูลของการสืบสวนที่พบว่าอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการก่อสร้างพุทธอุทยาน ที่ดำเนินการมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่ง หลวงพ่อพัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน เกจิดังนครสวรรค์ เข้ามาช่วยบริหารจัดการต่อในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จได้ในที่สุด ซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางพนักสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเท็จจริงต่อไป