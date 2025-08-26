ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์โบรกปล่อยมาร์จิ้นเพิ่มความยืดหยุ่นกู้ซื้อหุ้นใหม่-เปิดทางใช้หน่วยลงทุนวางค้ำ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan) ของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้มีการกำกับดูแลการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่อ บล. และสร้างความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม
ตามที่ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า มีผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและมีข้อเสนอแนะที่มีนัยสำคัญ ก.ล.ต. จึงทบทวนหลักการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจและไม่ก่อให้เกิดภาระต่อ บล. เกินควร ซึ่งได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง และเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กรณีหุ้นใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) โดยเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับหุ้นที่มีมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ บล. พิจารณาปล่อยกู้ได้ตามความเหมาะสมตั้งแต่วันแรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) กำหนดการดำเนินการกรณีหุ้นหลักประกันกระจุกตัว โดยให้ บล. มีมาตรการบริหารความเสี่ยงของตนเอง โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามแนวทางที่ประกาศกำหนด
(3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้สอดคล้องกับฐานะของ บล. โดยกำหนดยอดหนี้คงค้างจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกรายรวมกันไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น (equity) และกำหนดระดับการเตือนล่วงหน้า (early warning) ที่ 3.5 เท่า และ haircut เงินกองทุน 15% ของส่วนเกิน early warning และกำหนดยอดหนี้คงค้าง เนื่องจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 20% ของ equity
(4) กำหนดให้สามารถนำหน่วยลงทุน (daily redemption fund) ของกองทุนรวมบางประเภทมาวางเป็นหลักประกันและเป็นหลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมเพื่อซื้อในบัญชีมาร์จิ้น (marginable securities) ได้ เช่น กองทุนรวมดัชนี กองทุนรวมหน่วยลงทุน และกองทุนรวมฟีดเดอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนด
(5) กำหนดให้ บล. และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่ให้บริการที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันที่ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การใช้เงิน (Loan Against Securities: LAS) โดยให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือสาระที่แท้จริง (substance) ของธุรกรรมนั้นเป็นสำคัญ ไม่ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะมีลักษณะหรือรูปแบบใดก็ตาม
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1103 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NTcxOERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: benja@sec.or.th kunpatu@sec.or.th laksika@sec.or.th anudporn@sec.or.th sawarin@sec.or.th หรือ arthipha@sec.or.th จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2568