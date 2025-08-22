INETครึ่งปีหลังรุกเจาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่-กลาง

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย พร้อมรับมือกับความท้าทายครึ่งปีหลัง 68 สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ชูกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเชิงรุกครอบคลุมทุกมิติ มุ่งขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพเติบโตสูงและให้ความสำคัญกับการทรานส์ฟอร์ม รุกเจาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ขยายการให้บริการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ขับเคลื่อนพลวัตเศรษฐกิจดิจิทัลให้สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง คาดการณ์ปี 2568 มีฐานลูกค้า 7,000 ราย และการใช้งาน VMI สะสมถึง 110,000 VMI
นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการ Cloud Service และ Digital Platform Service เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำเนินธุรกิจครึ่งปีหลัง 2568 เพื่อรับมือความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับภาครัฐ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน คาดการณ์สิ้นปี 2568 จำนวน VMI อยู่ที่ 110,000 VMI
การปรับทิศทางกลยุทธ์จากการขยายฐานลูกค้าในเชิงปริมาณไปสู่การให้ความสำคัญในเชิงคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ ปรับเป้าหมายลูกค้าจาก 10,000 รายเป็น 7,000 ราย ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในการสนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาวโดยเฉพาะด้านโซลูชันคลาวด์และการทรานส์ฟอร์เมชันดิจิทัล
กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับโอกาสการเติบโตในตลาดเทคโนโลยีของไทย โดยเฉพาะในตลาด Public Cloud และ Cybersecurity ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจที่ใช้โซลูชันคลาวด์และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ที่มุ่งเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีคุณภาพจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ INET ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี 200% ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) และการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ กลุ่ม SMEs โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ในวงเงิน 100% ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ที่กำลังมุ่งหน้าสู่การดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน บริษัทฯ คาดว่าการสนับสนุนจากภาครัฐนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในยุคดิจิทัลและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง