TPS กำไร 6 เดือนแรกโต บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 08 สต.

เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น โชว์กำไรสุทธิ 6 เดือนแรกปี 2568 ทะลุ 59.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.55% ผลจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ-ธุรกิจการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขายเติบโตโดดเด่น บอร์ดใจถึง! อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด อัตราหุ้นละ 0.08 บาท ฟากซีอีโอ เผย ปัจจุบันมีงานในมือแน่น 1,704 ล้านบาท เดินหน้าประมูลงานภาครัฐ-เอกชน เน้นนำ AI มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการไอที หนุนรายได้ปี 68 เติบโต 20-25% นิวไฮต่อเนื่อง
นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 59.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.55% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิ 49.60 ล้านบาท และมีรายได้รวม 746.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.39% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวม 708.46 ล้านบาท
ขณะที่ ไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 37.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.63% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิ 32.88 ล้านบาท และมีรายได้รวม 384.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.88% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวม 370.59 ล้านบาท
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากการรับรู้รายได้ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.รายได้จากการจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2.รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด 0.08 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 28 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 11 กันยายน 2568
“ผลประกอบการไตรมาส 2/2568 และงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ TPS และกลุ่มบริษัทย่อย สามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยธุรกิจหลักยังคงมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบงานขนาดใหญ่ให้ภาครัฐและเอกชนได้ตามกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐ 46% และภาคเอกชน 54% พร้อมมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้บริการโซลูชั่นในด้าน Cybersecurity อย่างครบวงจร ส่งผลให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดได้” นายบุญสม กล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง ยังคงนำเทคโนโลยี AI มาพัฒนาใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการ รองรับความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงเทรนด์เทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทั้งธุรกิจจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย และ ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่มีจำนวน 1,704 ล้านบาท คาดว่า จะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง รวมทั้ง TPS และ บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย พร้อมกลุ่มบริษัทย่อย ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ จึงมั่นใจว่า ปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนรายได้ในปีนี้เติบโตที่ 20-25% ทำนิวไฮต่อเนื่อง