ไทยพาร์เซิลเผยผลประกอบการไตรมาส 2/2568 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม พร้อมรับคืนเงินมัดจำที่ดิน 80 ล้านบาท

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2568 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 3.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มปริมาณงานขนส่งแม้เผชิญสภาพการแข่งขันที่เข้มข้น
อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 40.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการปรับกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานที่ส่งผลเชิงบวก
พร้อมทั้งแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับเงินมัดจำซื้อที่ดิน โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินมัดจำจำนวน 80 ล้านบาทเต็มจำนวน ซึ่งได้บันทึกไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในหมวด “เงินมัดจำซื้อที่ดินรอรับคืน” ภายใต้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงการเตรียมการและติดตามงานอย่างใกล้ชิดของฝ่ายบริหาร จนสามารถปิดกระบวนการและคืนโฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้ขายได้เรียบร้อย
ทั้งนี้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศเดินหน้าขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย TPL วางรากฐานการเติบโตในระยะยาวคือแผนรวมธุรกิจขนส่งเพิ่มเติม ทั้งบริการรับ-ส่งผู้โดยสารแบบประจำทางและไม่ประจำทาง เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจรับ-ส่งพัสดุที่มีการแข่งขันสูง การรวมธุรกิจดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาและจะนำเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 กันยายน 2568
ด้านการดำเนินงาน บริษัทฯ มุ่งใช้เทคโนโลยีและ AI เข้ามาช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็ว และเชื่อมต่อระบบบริการกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ ขณะเดียวกันในด้านการตลาด บริษัทฯ มีแผนขยายฐานลูกค้า B2C สู่ธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพทีมขายและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ตัวแทนและสาขา เพื่อใช้จุดแข็งของเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ
และด้านความยั่งยืน บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการควบรวมกิจการกับผู้ให้บริการขนส่งบุคคล เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ ลดความเสี่ยงจากการแข่งขัน และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและศูนย์ซ่อมบำรุงร่วมกันได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ TPL เชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต