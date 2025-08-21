หุ้น Windtree ร่วง 77% หลัง Nasdaq สั่งเพิกถอน จับตากลยุทธ์ BNB สั่นสะเทือนความเชื่อมั่น

ตลาดการเงินสหรัฐฯ ผันผวนหนักเมื่อหุ้น Windtree Therapeutics ดิ่ง 77% หลัง Nasdaq ประกาศถอดถอนออกจากการจดทะเบียน เหตุไม่ผ่านเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขั้นต่ำ ขณะที่บริษัทเพิ่งสร้างกระแสด้วยกลยุทธ์บริหารเงินผ่าน BNB แต่กลับพังไม่เป็นท่า สะท้อนความเสี่ยงของบริษัทมหาชนที่หันมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในยุคตลาดคริปโตผันผวนสุดขีด
Nasdaq เพิกถอน Windtree คลังเก็บ BNB
Windtree Therapeutics บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่เคยถูกจับตาจากแผนกลยุทธ์การถือครอง BNB กลายเป็นข่าวร้อนในแวดวงการเงินสหรัฐฯ หลังแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ว่าถูกถอดออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq เนื่องจากไม่สามารถรักษาราคาเสนอซื้อขั้นต่ำที่ 1.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตามข้อกำหนด 5550(a)(2) ของ Nasdaq ได้
การประกาศดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้น Windtree (WINT) ดิ่งลงทันทีถึง 77.2% มาอยู่เพียง 0.11 ดอลลาร์สหรัฐฯ และยังร่วงต่ออีก 4.7% ในการซื้อขายนอกเวลาตลาด ข้อมูลจาก Google Finance ชี้ว่าหุ้น WINT เคยขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม หลังประกาศกลยุทธ์การบริหารเงินผ่าน BNB แต่เพียงหนึ่งเดือนต่อมาก็ทรุดตัวลงมากกว่า 90% จากจุดสูงสุด
กลยุทธ์คลังเก็บ BNB ฝันหวานหรือกับดักการเงิน?
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา Windtree ได้เปิดเกมใหม่ด้วยการทำข้อตกลงซื้อโทเค็น BNB มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์กับ Build and Build Corp.ฃ และยังมีตัวเลือกซื้อเพิ่มอีก 140 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นทะยานขึ้นกว่า 32% ภายในสองวันแรก แต่แรงดีดดังกล่าวอยู่ได้ไม่นาน ก่อนราคาจะดิ่งต่อเนื่อง
หนึ่งสัปดาห์ต่อมา บริษัทประกาศทำสัญญาสินเชื่อเพื่อซื้อหุ้นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์กับนักลงทุนปริศนา และทำข้อตกลงอีก 20 ล้านดอลลาร์กับ Build and Build Corp. เพื่อซื้อ BNB เพิ่มเติม แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยชัดเจนว่า Windtree ถือครอง BNB อยู่ในระดับใด และจะเดินหน้ากลยุทธ์นี้ต่อหรือไม่
ความเสี่ยงของบริษัทมหาชนที่หันเล่นคริปโต
การที่ Windtree กลายเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่นำ BNB มาเป็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน สะท้อนกระแสการพึ่งพาสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงเพื่อดึงดูดนักลงทุน อย่างไรก็ดี ความผันผวนรุนแรงของตลาดคริปโตกลับอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของบริษัทในสายตาตลาดทุน
กรณีของ Windtree ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้บริษัทคริปโตอย่าง Argo Blockchain ก็เคยถูกเพิกถอนจาก Nasdaq ก่อนจะสามารถกลับเข้ามาจดทะเบียนใหม่หลังแก้ไขข้อบกพร่องได้สำเร็จ ทว่าเส้นทางกลับมาของ Windtree ยังเต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่นอน
BNB ยังวิ่งสวนตลาด
แม้หุ้น Windtree จะทรุดหนัก แต่ BNB ซึ่งเป็น Altcoin ชั้นนำกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนเชิงบวกในตลาด โดยปรับขึ้น 5.6% สู่ระดับ 876.26 ดอลลาร์ในวันพุธที่ผ่านมา ทุบสถิติสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ตลาดคริปโตโดยรวมเริ่มฟื้นตัวจากแรงกดดันตลอดสองสัปดาห์ก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม BNB กลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง ร่วมกับ XRP และ Solana ขณะที่เหรียญใหญ่อย่าง Ether, Dogecoin, Chainlink และ Cardano ยังคงอยู่ในเส้นทางไล่ตามจุดสูงสุดเดิมที่ทำไว้ตั้งแต่ปี 2564
ทั้งนี้กรณี Windtree ชี้ให้เห็นถึงเส้นแบ่งบางๆ ระหว่าง “นวัตกรรมทางการเงิน” และ “ความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง” ของบริษัทมหาชนที่เลือกใช้กลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัล การพุ่งขึ้นของ BNB ไม่ได้ช่วยให้ Windtree รอดพ้นจากแรงกดดันเชิงโครงสร้างในตลาดทุน ตรงกันข้ามยิ่งสะท้อนว่าความสำเร็จของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่นำมาใช้จะได้อานิสงส์โดยอัตโนมัติ นักลงทุนจึงจำเป็นต้องประเมินอย่างรอบคอบว่ากลยุทธ์คริปโตคือ “โอกาส” หรือเพียง “ภาพลวงตา” ในสมรภูมิตลาดการเงินโลก