บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกองSCBUSDYIELD เพิ่มทางเลือกลงทุนตลาดเงินและตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพสกุลดอลลาร์

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอน ทั้งจากความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง สภาวะเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวระดับสูง รวมถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น SCBAM จึงมองว่าสินทรัพย์ตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดีทั่วโลกที่มีความคล่องตัวสูง นับว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีสม่ำเสมอในช่วงสภาวะตลาดปัจจุบัน พร้อมกระจายความเสี่ยง และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ด้วยเหตุนี้ SCBAM จึงได้เปิดตัว กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Short Term Yield USD หรือ SCBUSDYIELD กองทุนแรกของ SCBAM ที่ลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลก ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บริหารเงินระยะสั้น เน้นรักษาเงินต้น พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดสหรัฐฯสำหรับกองทุน SCBUSDYIELD เปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2568 – 25 สิงหาคม 2568
กองทุน SCBUSDYIELD ลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้ระยะสั้นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas InstiCash USD 1D (share class) I Capitalisation ที่บริหารแบบเชิงรุก มุ่งรักษาความมั่นคงของเงินต้นและคงสภาพคล่องสูง โดยกองทุนหลักจัดเป็นกองทุนตลาดเงินประเภท LVNAV (Low Volatility Net Asset Value) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารที่มีวันครบกำหนดอายุสั้น เช่น เงินฝากและตราสารตลาดเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงมีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนตลาดเงินทั่วไป อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAAm จาก S&P Global Ratings (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหมวด Money Market Funds Ratings สะท้อนถึงคุณภาพพอร์ตและศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างแข็งแกร่ง
กลยุทธ์เด่นของกองทุน SCBUSDYIELD คือ กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพสูงทั่วโลกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade ขึ้นไป โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยตราสารภาครัฐประมาณ 37% และตราสารจากภาคเอกชนและกลุ่มการเงินชั้นนำกว่า 60% ครอบคลุมประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และแคนาดา เป็นต้น (ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68, BNP Paribas Asset Management) ซึ่งการเน้นลงทุนในตราสารที่มีวันครบกำหนดอายุสั้น ช่วยรักษาเสถียรภาพของมูลค่าNAV มีสภาพคล่องสูง รองรับการไถ่ถอนได้ทันที รวมถึงการกระจายความเสี่ยงผู้ออกตราสารหลายราย ทำให้กองทุน SCBUSDYIELD เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารหรือพักเงินระยะสั้น ระหว่างรอโอกาสการลงทุนในระยะข้างหน้า
นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและรักษาความมั่นคงของเงินต้นได้ ถือเป็นอีกทางเลือกสำคัญในการจัดพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการลงทุนใน SCBUSDYIELD ยังเหมาะกับผู้ลงทุนที่ถือครอง หรือมีเงินสดหมุนเวียนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) หรือผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายสกุลเงิน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงินต่างประเทศ และยังสามารถคงเงินลงทุนในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมความคล่องตัวในโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต”