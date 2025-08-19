WP ส่งสัญญาณ Q3 ผลงานโตต่อเนื่อง

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ประเมินแนวโน้มผลงานไตรมาส 3 เติบโตต่อเนื่อง ด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดพอร์ตลูกค้าอย่างเป็นระบบ ฟากซีอีโอเผยเดินหน้าปรับกลยุทธ์การตลาด มุ่งสร้างการรับรู้แบรนด์ "เวิลด์แก๊ส" ให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น มั่นใจรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ที่ระดับ19.74% หนุนผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) ผู้นำธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการจัดพอร์ตลูกค้าอย่างเหมาะสม ตลอดจนความต้องการใช้ก๊าซในภาคครัวเรือนที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวถือเป็นฐานลูกค้าที่มีศักยภาพสูง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของแบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ได้ที่ระดับ 19.74%
รวมถึงบริษัทฯ ยังได้เสริมกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเผยแพร่โฆษณาบนหลากหลายช่องทางสื่อ พร้อมจัดกิจกรรมออกบูธเพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างการรับรู้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
“แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 มีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการวางกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดพอร์ตลูกค้าอย่างเหมาะสม และการสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ด้วยปัจจัยเหล่านี้ บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายการจำหน่ายก๊าซ LPG ให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมผลักดันรายได้ในปี 2568 ให้เติบโตตามแผนงานที่วางไว้” นางสาวชมกมล กล่าว
นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นมูลค่ารวม 35 ล้านบาท พร้อมทั้งมีการลงนามสัญญากับลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมอีก 4 เมกะวัตต์ จากเดิมที่มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 11 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการในมือรวมกว่า 27 โครงการ ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริมความมั่นคงในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ “WP Solar for Good” พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 2,060 กิโลวัตต์ ให้กับวัด โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และมอบก๊าซหุงต้มให้แก่สถาบันที่เข้าร่วมโครงการละ 50,000 กิโลกรัมต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยใช้งบประมาณรวมทั้งโครงการกว่า 60 ล้านบาท ตามเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสังคมไทย
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) อย่างครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมิน SET ESG Rating และ FTSE Russell ESG Scores ประจำปี 2569 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม