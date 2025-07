WP Energy ผุด “WP SOLAR FOR GOOD” ติดตั้งฟรี!! ระบบโซลาร์รูฟทั่วประเทศ 2,060 kW

บริษัทกลุ่มพลังงานครบวงจร กล่าวถึงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรว่า "WP Energy ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของพันธกิจ ‘WE PROMISE’ ซึ่งไม่ใช่แค่คำมั่นสัญญา แต่คือแนวทางดำเนินธุรกิจที่เราปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน และเปิดรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของสังคม รวมถึงการยกระดับศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ประกอบกับการมุ่งสู่การเป็น Service & Energy Solution Provider โดยนอกจากธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” เรายังบริการให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งมีการติดตั้งและให้บริการกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ไปแล้วกว่า 11 เมกะวัตต์"เมื่อนำวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้านของบริษัทมาผนวกกัน จึงเป็นที่มาของโครงการ "WP Solar for Good” ที่นับเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของบริษัทในการสนับสนุนให้คนไทยมีพลังงานสะอาดใช้งาน ผ่านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) รวมกำลังการผลิต 2,060 กิโลวัตต์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ได้แก่ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนรวมกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายในระยะเวลา 5 ปี“ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นบริษัท EPC คู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อช่วยกันดำเนินกิจกรรมนี้ ภายใต้งบประมาณโครงการกว่า 60 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และสะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว นอกจากสนับสนุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ ยังสนับสนุนก๊าซหุงต้มแบรนด์เวิลด์แก๊ส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการปีละ 50,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหารและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิต เราเชื่อว่าการสร้างความยั่งยืนไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ดังนั้น การสนับสนุนด้านพลังงานสะอาดที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในหลายๆ ด้าน จึงถือเป็นการสนับสนุนด้านความยั่งยืนของประเทศในอนาคต”“โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการติดตั้งระบบพลังงานสะอาด แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เป็นการมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวที่มีศักยภาพในการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยหนึ่งในเกณฑ์สำคัญของการคัดเลือก คือ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการใช้พลังงานที่มีต้นทุนสูง""โดยในปี 2568 นี้เป็นการนำร่อง จะติดตั้งระบบโซลาร์ให้ครบ 6 พื้นที่เป้าหมาย เฉลี่ยแห่งละ 10 กิโลวัตต์ รวม 60 กิโลวัตต์ โดยเริ่มต้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับการให้บริการของบริษัท เพื่อความสะดวกในการติดตามและดูแลระบบ และตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป บริษัทตั้งเป้าขยายการติดตั้งให้ครอบคลุมปีละอย่างน้อย 40 แห่ง หรือประมาณ 400 กิโลวัตต์ต่อปี เพื่อให้ครบ 200 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2573 โดยทุกขั้นตอนของโครงการจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การสำรวจและประเมินพื้นที่ การออกแบบและติดตั้งโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการอบรมเพื่อส่งต่อความรู้ให้ชุมชนสามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว”ชมกมล กล่าวอีกว่า โครงการนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เวิร์กช็อปด้านพลังงานสะอาด และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและจุดประกายความตื่นตัวในวงกว้าง รวมถึงสร้างคุณค่าร่วมให้ชุมชนสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปต่อยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยมุ่งหวังว่าเมื่อดำเนินงานโครงการ WP Solar for Good ครบทั้ง 200 แห่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศได้กว่า 1,030,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็น 12.36 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,483.2 ตัน CO₂ ต่อปี ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 67,000 ต้นนอกจากนี้ ยังตั้งเป้าให้โครงการมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกแห่งที่ได้รับการสนับสนุนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อให้แน่ใจได้ว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมสำคัญในการผลักดัน ‘พลังงานสะอาด’ ให้เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้คน และเป็นต้นแบบการใช้พลังงานเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงโครงการ WP Solar for Good เริ่มเปิดรับสมัครหน่วยงานและชุมชนที่สนใจร่วมโครงการแล้ว พร้อมทั้งเชิญชวนพันธมิตรจากภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเข้าร่วมสนับสนุนโครงการในหลากหลายรูปแบบ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ อีเมล info@wp-energy.co.th