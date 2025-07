WPชี้ปี68ผลประกอบการเติบโตขึ้น สรุปปิดดีลธุรกิจใหม่1โครงการในปีนี้

WP ลั่นผลประกอบการปี68โตขึ้นกว่าปีก่อนที่มีรายได้ 1.9หมื่นล้านและกำไร 140ล้านบาท เหตุบริษัทมียอดขายLPGในประเทศโตขึ้น สวนทางเศรษฐกิจชะลอตัวฉุดภาะรวมตลาดLPGทรงตัว มั่นในปีนี้ปิดดีลลงทุนธุรกิจใหม่ 1 โครงการ พร้อมเปิดตัวโครงการ “WP SOLAR FOR GOOD” ทุ่มงบ 60 ล้านบาท ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปรวม 2,060 kWให้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนรวม 200 แห่งฟรีภายใน 5 ปีนางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP บริษัทกลุ่มพลังงานครบวงจร ผู้นำการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” เปิดเผยว่าผลประกอบการบริษัทฯในปี2568 คาดว่าดีขึ้นกว่าปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 19,021.96 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 140.88 ล้านบาท โดยมียอดขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อยู่ที่ 836,000 ตัน โดยปีนี้บริษัทมียอดขายLPGในประเทศเติบโตขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัว ทำให้ภาพรวมตลาดLPGทรงตัว แต่ธุรกิจทุกเซ็กเตอร์ของบริษัทมีผลดำเนินงานใกล้เคียงหรือดีขึ้นกว่าปีก่อน ยกเว้นการส่งออกที่ลดลง เนื่องจากปีนี้บริษัทไม่ได้มีการส่งออกLPGไปเวียดนามตามนโยบายรัฐสำหรับแนวโน้มในครึ่งปีหลัง2568ว่า บริษัทมั่นใจมีผลประกอบการดีกว่าครึ่งปีแรกนี้ เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลทางอ้อมทำให้ร้านค้าร้านอาหารในเมืองท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น กระตุ้นการใช้LPGทั้งนี้บริษัทฯยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด(มาร์เก็ตแชร์) LPG อยู่อันดับ 2 หรือประมาณ 20% แม้ว่าจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น แต่บริษัทมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งทำให้รักษามาร์เก็ตแชร์ไว้ได้สำหรับธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมแล้วประมาณ 11 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างหารือกับลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม คาดว่าจะมียอดติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในปีนี้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น จากปีก่อนอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาทนางสาวชมกมล กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนธุรกิจใหม่ราว 3โครงการมีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมเลย คาดว่าจะมีข้อสรุปการลงทุนภายในปีนี้ประมาณ 1 ดีลนายนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯเดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืน “WE PROMISE” เปิดตัวโครงการ “WP Solar for Good” พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ภายใต้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) รวมกำลังการผลิต 2,060 กิโลวัตต์ ให้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนกว่า 200 แห่งฟรีครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในระยะเวลา 5 ปี ควบคู่กับการมอบก๊าซหุงต้มให้แก่สถาบันที่เข้าร่วมโครงการปีละ 50,000 กิโลกรัม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืนโครงการ WP Solar for Good คือหนึ่งก้าวสำคัญของดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยหนึ่งในเกณฑ์สำคัญของการคัดเลือก คือ สถานที่ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยนำร่องปี 2568 บริษัทจะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปให้ครบ 6 พื้นที่เป้าหมาย ด้วยขนาดเฉลี่ย 10 กิโลวัตต์ต่อแห่ง รวมกำลังผลิต 60 กิโลวัตต์ โดยเริ่มต้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับการให้บริการของบริษัท เพื่อความสะดวกในการติดตามและดูแลระบบหลังจากนั้น ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป บริษัทตั้งเป้าขยายการติดตั้งให้ครอบคลุมอย่างน้อย 40 แห่งต่อปี หรือประมาณ 400 กิโลวัตต์ต่อปี เพื่อให้ครบ 200 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2573 คาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้กว่า 1,030,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็น 12.36 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,483.2 ตันคาร์บอนต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 67,000 ต้นโครงการ WP Solar for Good เริ่มเปิดรับสมัครหน่วยงานและชุมชนที่สนใจร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ พร้อมทั้งเชิญชวนพันธมิตรจากภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเข้าร่วมสนับสนุนโครงการในหลากหลายรูปแบบ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ โทร. 085-058-8033 หรืออีเมล info@wp-energy.co.th