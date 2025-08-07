DELTA ติดอันดับดัชนี FTSE4Good เป็นปีที่ 7

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและผู้ให้บริการโซลูชันสีเขียวอัจฉริยะ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE4Good Index Series โดยดัชนี FTSE4Good Index Series เป็นดัชนีที่จัดทำโดย FTSE Russell ผู้ให้บริการด้านดัชนีและข้อมูลระดับโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่โดดเด่น
สำหรับ ดัชนี FTSE4Good เป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้เข้าร่วมตลาดทุนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินกองทุนการลงทุนที่มีความรับผิดชอบรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ โดยการประเมินของ FTSE Russell พิจารณาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ ธรรมาภิบาลองค์กร สุขภาพและความปลอดภัย การต่อต้านคอร์รัปชัน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE4Good Index Series จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่กำหนดไว้
นายวิคเตอร์ เจิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DELTA กล่าวว่า “สำหรับเดลต้า ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่เราต้องทำ หากแต่เป็นสิ่งที่หลอมรวมอยู่ในทุกก้าวของการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งการได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี FTSE4Good เป็นครั้งที่ 7 นับเป็นเกียรติอันสูงสุดที่เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของทีมงานและพันธมิตรของเราที่ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบและยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในทุกมิติของการดำเนินงาน”
โดยความสำเร็จครั้งนี้มีส่วนสำคัญมาจากการดำเนินงานด้านการจัดหาวัสดุอย่างยั่งยืนของ DELTA โดยบริษัทได้จัดทำโปรแกรมพัฒนาซัพพลายเออร์เพื่อสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ด้านโลหะและพลาสติกได้รับการรับรองมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) และ Recycled Claim Standard (RCS) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการตรวจสอบและการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมที่สอดคล้องไปกับ Responsible Business Alliance (RBA) Code of Conduct พร้อมทั้งการบูรณาการเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การคัดเลือกซัพพลายเออร์ การสั่งซื้อ ไปจนถึงการกำหนดข้อกำหนดจรรยาบรรณต่าง ๆ
ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน เดลต้ายังคว้ารางวัลระดับ "A" ในการจัดอันดับการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ประจำปี 2024 ที่จัดทำโดย CDP ถึงสองครั้ง ซึ่งเป็นการยืนยันความสามารถในการผลักดันซัพพลายเออร์ให้ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านภูมิอากาศ และในด้านสิทธิแรงงาน DELTA ยังได้รับรางวัล Thailand Best Employer Award 2024 จาก Employer Branding Institute เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นอกจากนี้ ในด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้พัฒนาระบบแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นอิสระผ่านการดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ควบคู่ไปกับการเป็นสมาชิกของ Thai Collective Action Coalition (CAC) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ DELTA ยังรับการประเมินในระดับ "ดีเลิศ" (5 ดาว) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สะท้อนถึงความสม่ำเสมอในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความเป็นผู้นำที่ยึดมั่นในจริยธรรม นอกจากนี้ เดลต้ายังมีสัดส่วนกรรมการหญิงถึง 33.33% ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ความหลากหลายที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แนะนำ ความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ DELTA ในการสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง และโปร่งใส
การติดอันดับดัชนี FTSE4Good ของเดลต้า ประเทศไทยในครั้งนี้ ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยมีแนวทาง ESG และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน DELTA จึงสามารถขับเคลื่อนแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนได้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า