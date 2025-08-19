แอ็คมี่ วรวัฒน์ เศรษฐีคริปโตเหรียญ ACT ทุ่ม 100 ล้านบาท ซื้อหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดให้กองทัพบก

นักลงทุนคริปโตชื่อดังของไทย แอ็คมี่ วรวัฒน์ หรือ แอ็คมี่ นักร้องนำ DoubleDeep และผู้ก่อตั้งเหรียญคริปโต ACT จุดกระแสฮือฮาอีกครั้ง หลังประกาศโครงการใหญ่ร่วมกับแฟนคลับ ACT Warriors ทุ่มงบส่วนตัวกว่า 100 ล้านบาท จัดซื้อหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดรุ่น DOK-ING MV-4 มอบให้กองทัพไทยนำไปใช้ในภารกิจชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อยุติความสูญเสียจากกับระเบิดที่ฝังอยู่บนแผ่นดินไทย
ชื่อของ แอ็คมี่ วรวัฒน์ หรือที่แฟนเพลงรู้จักในนาม แอ็คมี่ DoubleDeep มักจะอยู่ในกระแสสปอร์ตไลฟ์สังคมโซเชียลมีเดียอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในฐานะนักร้องนำวง DoubleDeep หรือในฐานะมหาเศรษฐีคริปโตผู้ก่อตั้งเหรียญ ACT (ACET) ซึ่งกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลสัญชาติไทยที่มีผู้ถือครองทั่วโลกกว่า 164,000 ราย และมีการสร้างมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 506 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 18,000 ล้านบาท ล่าสุดเขากลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนอีกครั้งด้วยภารกิจ “เพื่อชาติ” ที่เกินกว่าขอบเขตวงการเพลงหรือการลงทุน
แอ็คมี่ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ประกาศโครงการจัดซื้อหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิด DOK-ING MV-4 จากประเทศโครเอเชีย มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท เพื่อมอบให้กับ กองทัพบกไทย ใช้ในปฏิบัติการเก็บกู้กับระเบิดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งสถานการณ์ยังคุกรุ่นและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญ แอ็คมี่ย้ำชัดว่า โครงการนี้ ไม่ได้เปิดระดมทุนหรือรับบริจาค แต่อย่างใด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง พร้อมฝากประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่นำชื่อเขาไปใช้โดยมิชอบ
หุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิด DOK-ING MV-4 ความหวังลดการสูญเสียกำลังพลทหาร
หุ่นยนต์รุ่นดังกล่าวขึ้นชื่อด้านประสิทธิภาพ สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ถึง 1,500 เมตร กวาดทุ่นได้ด้วยความเร็ว 3–5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทนแรงระเบิดได้สูง อายุการใช้งานยาวนาน 10–15 ปี โดยจุดเด่นคือสามารถปฏิบัติการแทนเจ้าหน้าที่หรือสุนัขกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยตรง ลดการสูญเสียอวัยวะและชีวิตกำลังพลทหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลียร์พื้นที่ปนเปื้อน
แอ็คมี่ได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนผ่านข้อความที่แท็กถึงเพจ Royal Thai Army ระบุว่า “หุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดควบคุมระยะไกลตัวนี้ควรค่าแก่ประเทศไทย เพราะกับระเบิดไม่เลือกเป้าหมาย และได้พรากชีวิตผู้คนจำนวนมาก วันนี้ถึงเวลาที่เราจะคืน ‘พื้นที่ปลอดภัย’ ให้คนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข”
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขา ก่อนหน้านี้ แอ็คมี่เคยจัดโครงการ “แอ็คมี่ แวมไพร์เดย์” มาแล้ว 3 ครั้ง โดยมีการชวนแฟนคลับร่วมบริจาคเลือดกว่า 1,000,000 ซีซี พร้อมบริจาคเงินสด 1 ล้านบาทให้สภากาชาดไทย