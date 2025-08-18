xs
“แอ็คมี่ วรวัฒน์” ผนึกกำลัง “ACT Warriors” เตรียมบริจาค “หุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิด” มูลค่า 100 ล้านให้กองทัพไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายวรวัฒน์ นาคแนวดี หรือ แอ็คมี่ นักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดัง ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก “Acme Traderist - Worawat Narknawdee” เตรียมผนึกกำลังกับ ACT Warriors นับแสนคน เดินหน้าจัดหาและบริจาค “หุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดควบคุมระยะไกล” หรือ "DOK-ING MV-4 Remote Controlled Mine Clearance System" จากประเทศโครเอเชีย มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ให้แก่กองทัพไทย เพื่อนำไปใช้ในภารกิจเก็บกู้ระเบิดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมแท็กไปยังเฟซบุ๊ก “กองทัพบก Royal Thai Army” โดยระบุว่า

“ความตั้งใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นการจัดหาอาวุธเพื่อทำสงคราม แต่เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียจากกับระเบิดที่ยังหลงเหลือในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดย “DOK-ING MV-4 Remote Controlled Mine Clearance System”เป็นหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดควบคุมระยะไกล ที่มีความเร็วในการกวาดทุ่น 3–5 กม./ชม. ควบคุมได้จากระยะไกลในรัศมี 1,500 เมตร ทนทานต่อแรงระเบิดและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน 10–15 ปี
และมีขนาดที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทำให้สามารถเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโล่กำบังชีวิตให้กับทหารแนวหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจเสี่ยงภัย”

แอ็คมี่ วรวัฒน์ กล่าวต่อว่า "แม้การจัดหายุทโธปกรณ์ดังกล่าวจะมีขั้นตอนซับซ้อน ซึ่งต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการติดต่อผู้ผลิตจากประเทศโครเอเชีย การยืนยันการใช้เพื่อการทหารและการบริจาค ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การประสานผ่านกองทัพไทยและหน่วยงานความมั่นคง รวมถึงการขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ แต่ผมและ ACT Warriors ซึ่งเป็นคนธรรมดาตัวเล็ก ๆ จะพยายามอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ได้มันมาและ
ส่งมอบให้แก่กองทัพไทย เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการเก็บกู้ระเบิดเหล่านั้น โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อชีวิตเจ้าหน้าที่ของเราอีกต่อไป และเพื่อให้พื้นที่เหล่านั้นกลับมาเป็น “พื้นที่ปลอดภัย” ให้คนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขให้ได้ครับ"

ทั้งนี้ แอ็คมี่ วรวัฒน์ คือ นักธุรกิจนักลงทุนชื่อดังและเป็นมหาเศรษฐีคริปโต ที่ถือครองบิตคอยน์มากเป็นอันดับ
ต้น ๆ ของเอเชีย กว่า 11,000 BTC และเป็นผู้ก่อตั้งสกุลเงินดิจิทัล ACT(ACET) เหรียญอันดับหนึ่งของไทย ที่มีอายุ 4 ปี มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 506 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 18,000 ล้านบาท) มีผู้ถือครองเหรียญมากกว่า 164,000 คนทั่วโลก โดยในปี 2024 เขายังเคยสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการจัดงาน “Acme Vampire Day ครั้งที่ 3” ที่มีผู้ถือครองเหรียญ ACT(ACET) นับพันคนมาร่วมกันบริจาคโลหิต 1 ล้านซีซี พร้อมบริจาคเงิน
1 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทย นอกจากนี้ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ยังเป็นผู้เสนอแนวคิดให้ประเทศไทยใช้บิตคอยน์เป็นกองทุนสำรองของประเทศ และยังประกาศให้รัฐบาลกู้บิตคอยน์โดยไม่คิดดอกเบี้ยอีกด้วย

สำหรับโครงการบริจาค “หุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดควบคุมระยะไกล” ในครั้งนี้ นับเป็นความพยายามครั้งสำคัญของภาคประชาชนที่นำโดย แอ็คมี่ วรวัฒน์ และเหล่า ACT Warriors ที่ร่วมกันแสดงพลังครั้งสำคัญอีกครั้ง เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย และแม้ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวจะมีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท แต่แอ็คมี่ก็กล่าวย้ำว่า “ประเทศไทยสมควรมีสิ่งนี้ ไม่ใช่เพื่อรบกับใครแต่เพื่อหยุดการสูญเสีย และเพื่อยืนยันว่าชีวิตของประชาชนไทยทุกคน มีค่ามากเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกพรากไปเพราะกับระเบิด ซึ่งโครงการนี้จะไม่มีการเปิดระดมทุนเพื่อรับบริจาค กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างทุกกรณี”










