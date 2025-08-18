บิ๊กแบงก์จีนเปิดบริการซื้อขายบิทคอยน์–คริปโต 24 ชั่วโมงในฮ่องกง

CMB International Securities บริษัทลูกของ China Merchants Bank สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ กลายเป็นสถาบันการเงินจีนแห่งแรกที่เปิดให้ซื้อขายคริปโตถูกกฎหมายเต็มรูปแบบในฮ่องกง บริการครอบคลุม Bitcoin, Ethereum และ Tether พร้อมระบบกำกับเข้มข้น มุ่งปูทางให้ธนาคารดั้งเดิมก้าวสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัล การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงพลิกสมรภูมิครีปโต แต่ยังสะท้อนเกมกลยุทธ์ของปักกิ่งต่อบทบาทฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับโลก
CMB International Securities บริษัทหลักทรัพย์ในเครือ China Merchants Bank (CMB) ธนาคารที่มีสินทรัพย์ใหญ่อันดับ 8 ของโลก ประกาศเปิดตัวบริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ก้าวสู่การเป็นบริษัทลูกธนาคารจีนรายแรก ที่เสนอธุรกรรมคริปโตซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของฮ่องกงอย่างเต็มรูปแบบ
แพลตฟอร์มใหม่นี้รองรับการซื้อขาย Bitcoin, Ethereum และ Tether ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่บังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตน KYC (Know Your Customer) อย่างเข้มงวด โดยการดำเนินงานตั้งอยู่บน ใบอนุญาตประเภท 1 และประเภท 7 จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งฮ่องกง (SFC) ที่เพิ่งอนุมัติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568
เพื่อสร้างความมั่นใจ CMB International ใช้ระบบป้องกันหลายชั้น ทั้งกระเป๋าเงินเย็น (Cold Wallet), กลไกตรวจสอบความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ และการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ขณะที่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีกับ OKX Planet ช่วยเสริมสภาพคล่องและความเร็วในการประมวลผลการซื้อขาย
ธนาคารดั้งเดิมเบนเข็มสู่โลกคริปโต
การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นก้าวย่างสำคัญของสถาบันการเงินดั้งเดิมที่เลือกผสานโลกเก่า–โลกใหม่เข้าด้วยกัน ผ่านแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้นักลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลและหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมภายใต้บัญชีเดียวกัน เจาะกลุ่มลูกค้านักลงทุนสถาบันที่ต้องการการจัดสรรสินทรัพย์ครบวงจร
ณ สิ้นปี 2567 CMB International มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 130,000 ล้านหยวน และเติบโตเฉลี่ยต่อปีเกือบ 15% บริการคริปโตครั้งนี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นแรงเร่งให้การเติบโตพุ่งทะยานต่อเนื่อง
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กองทุนตลาดเงินโทเค็น CMBMINT ผ่านความร่วมมือกับบล็อกเชนสาธารณะอย่าง Solana ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์ห้าเสาหลัก ASPIRe ของ SFC ที่วางเป้าหมายให้ฮ่องกงกลายเป็นระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยและแข่งขันได้
ฮ่องกงเร่งกฎเหล็ก–ดันโทเค็นไร้พรมแดน
การออกบริการนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งใหญ่ของฮ่องกง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม โดยรัฐบาลเร่งเดินหน้าอนุมัติใบอนุญาตแพลตฟอร์มสินทรัพย์เสมือน และขยายแนวทางการโทเค็นไนซ์สินทรัพย์จริง ตั้งแต่ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงกองทุนตลาดเงิน
อย่างไรก็ดี SFC ยังคงวางมาตรฐานเข้มงวด หลังเกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร์ในตลาดโลกที่สร้างความสูญเสียกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในครึ่งแรกปี 2568 เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “การคุ้มครองนักลงทุน” กับ “การสนับสนุนนวัตกรรม”
ปักกิ่งหนุนฮ่องกง–คุมเข้มแผ่นดินใหญ่
ขณะที่ฮ่องกงเดินหน้าสู่ศูนย์กลางคริปโตอย่างจริงจัง ฝั่งแผ่นดินใหญ่กลับดำเนินมาตรการเข้มงวดต่อการวิจัยและธุรกรรม Stablecoin โดยตรง สะท้อนท่าที “สองขั้ว” ของปักกิ่งที่เลือกให้ฮ่องกงเป็นสนามทดลองนวัตกรรม แต่ยังคงห้ามการเข้ารหัสในตลาดจีนภายใน
อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นรายใหญ่ทั้งในและนอกจีน เช่น JD.com, Ant Group, Standard Chartered และ Circle ต่างจับจ้องโอกาสในการคว้าใบอนุญาต Stablecoin ก่อนกฎใหม่จะมีผลเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ตามการก้าวสู่โลกคริปโตของ CMB International ไม่ใช่เพียงเรื่องของ “ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่” แต่สะท้อนการจัดวางหมากกลยุทธ์ของธนาคารจีนยักษ์ใหญ่ ภายใต้สมรภูมิที่กำลังร้อนแรงในฮ่องกง ซึ่งกำลังเร่งสร้างตัวตนเป็น ศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก