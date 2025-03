ซีพี ออลล์ ขึ้นแท่นอันดับ 1 บริษัทไทยในกลุ่ม Retail, Wholesale & Consumer Goods จากรายชื่อ Asia-Pacific's Best Companies of 2025 โดย TIME ร่วมกับ Statista

นิตยสาร TIME สื่อชั้นนำระดับโลกที่มีอายุกว่า 100 ปี และมีผู้อ่านมากกว่า 100 ล้านทั่วโลกในทุกๆ แพลตฟอร์ม ร่วมกับ Statista ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดจากเยอรมนี ได้ร่วมกันจัดอันดับ 500 บริษัทชั้นนำของเอเชียแปซิฟิกที่มีส่วนกำหนดบทบาทของภูมิภาคในเวทีธุรกิจโลก โดยวิเคราะห์จาก 3 ปัจจัย ได้แก่ ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) ผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) และความโปร่งใสของการดำเนินการด้านความยั่งยืน (Sustainability Transparency) ออกมาเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือเป็นการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ “Asia-Pacific's Best Companies of 2025”โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอับดับให้อยู่ในลำดับที่ 61 จากทั้งหมด 500 บริษัท มีคะแนนรวมอยู่ที่ 90.79 คะแนน เป็นลำดับที่ 3 จาก 12 องค์กรของประเทศไทยที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมด แต่เป็นอันดับ 1 ของบริษัทไทย ในกลุ่ม Retail, Wholesale & Consumer Goods ซึ่งมีทั้งหมด 23 บริษัททั่วโลก โดย 5 อันดับแรกในกลุ่มนี้ ได้แก่ JD.com (42) จากประเทศจีน ซีพี ออลล์ (61) จากประเทศไทย Makro (69) จากประเทศไทย Woolworths Group (92) จากประเทศออสเตรเลีย และ Seven & I Holdings (168) จากประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนได้แก่ 2 ลด (ลดพลังงาน, ลดพลาสติก) 4 สร้าง (สร้างคน, สร้างงาน, สร้างอาชีพ, สร้างชุมชนอุ่นใจ) 1 DNA (DNA ความดี 24 ชั่วโมง) เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสังคมให้ยั่งยืน โดยยึดมั่นค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และยังเป็นองค์กรที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 2 แสนคน ให้การสนับสนุนคนตัวเล็กได้มีที่ยืนในสังคม มีรายได้ ทั้งผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกรโดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวในทุกระดับ สนับสนุนส่งเสริมการทำงานของพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเพศใด ศาสนาใด ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ที่สะท้อนไปที่การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุดตามปรัชญาองค์กร "เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข "