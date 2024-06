บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ เดินหน้าบุกตลาดลูกค้าองค์กร ชูไฮไลท์นวัตกรรม “Comprehensive Health and Wellbeing Solutions ”  ในงาน Thailand HR TECH 2024 ตอกย้ำกลยุทธ์ ‘ปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น’

บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด ผู้นำด้านบริการ Third Party Administration (TPA) ที่มีความเชี่ยวชาญการ บริหารการเบิกจ่ายสินไหมทดแทนและการจัดการสวัสดิการด้านสุขภาพพนักงานแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานในทุกองค์กรตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพร้อมส่งมอบบริการที่เป็นเลิศผ่านความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โดยนำ Employee Benefits Management นวัตกรรม One of A Kind แห่งปีที่ช่วยยกระดับการบริการลูกค้าองค์กรในการดูแลสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน เดินหน้าโชว์ศักยภาพยิ่งใหญ่ในงาน Thailand HR TECH 2024 งานเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้าน HR ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 นี้นายแพทย์สุธร ชุตินิยมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดูแลบุคลากรในองค์กรด้วยการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้คนอยากร่วมงานกับองค์กร ช่วยสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม (Employee engagement)ความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน BVTPA เล็งเห็นความสำคัญในการนำเสนอบริการ TPA Employee Benefits Management ในรูปแบบของ Comprehensive Health and Wellbeing Solutions ที่ช่วยองค์กรปรับกลยุทธ์ด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานทุกกลุ่ม ทุกรุ่น ทุกวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้นำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการสินไหมทดแทนสุขภาพและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกค้ามากกว่า 18 ปี ผนวกกับความแข็งแกร่งจากการมีพันธมิตรสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 550 แห่งทั่วประเทศ และการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการบริการด้านการดูแลสุขภาพพนักงานสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรBVTPA มุ่งเน้นการพัฒนาบริการที่เติมเต็มความต้องการที่หลากหลายด้านสวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้พนักงานร่วมงานกับองค์กร สร้างการมีส่วนร่วม และความผูกพันต่อองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ บริการ TPA Employee Benefits Managementเหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภทตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กถึงกลาง องค์กรที่มีหลายสาขา องค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรซับซ้อน ตลอดจนองค์กรขนาดใหญ่ หรือบริษัทข้ามชาติ ที่มีความต้องการปรับแผนสวัสดิการให้มีความหลากหลาย เพื่อยกระดับความพึงพอใจพนักงานทุกเจเนอเรชั่น ซึ่งบริการนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร ด้วยต้นทุนการบริหารจัดการที่คุ้มค่าส่งผลให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีค่า นำไปพัฒนางานบุคลากรด้านอื่นๆ ได้อีกมาก ส่วนพนักงานก็สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายผ่านการใช้สิทธิ์ที่สถานพยาบาลเครือข่าย และทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน TPACare Mobile Application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาหัวหน้าฝ่าย HR บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 3,000 คนในประเทศไทยและมีสวัสดิการครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานที่พักอยู่ต่างจังหวัดต่างสถานที่กับพนักงาน เปิดเผยถึงความประทับใจและความคุ้มค่าจากการใช้บริการ Employee Benefit Management จาก BVTPA“การดำเนินการด้านสวัสดิการพนักงาน มีงานเอกสารที่ค่อนข้างเยอะโดยต้องทำการตรวจสอบติดตามหรือค้นหาเอกสารเพื่อเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้พนักงานให้ทันรอบการจ่ายทุก 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการ BVTPA งาน Admin เหล่านั้นลดลงไปมาก พนักงานก็ใช้สิทธิสวัสดิการง่ายขึ้นจากการใช้สิทธิ์ที่สถานพยาบาลเครือข่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและได้ส่วนลดจากสถานพยาบาลด้วย หรือหากสำรองจ่ายก็สามารถส่งเอกสารผ่าน e-Claim บน TPACare Mobile Application และได้รับเงินเร็วขึ้นมาก ถือเป็นบริการที่คุ้มค่าส่วนพนักงานก็รู้สึกพึงพอใจกับการใช้บริการอย่างมาก สุดท้ายนี้ขอฝาก 2 คำกับการใช้บริการ BVTPA “ดีมากค่ะ”พนักงานคนที่ 1 (ครอบครัวอยู่ในกทม.) “ทำงานที่บริษัทนี้มาประมาณ 9 ปี ก่อนหน้านี้การเบิกสวัสดิการต้องใช้เอกสารฉบับจริงและรอรับเงินพร้อมรอบเงินเดือน ตั้งแต่บริษัทฯได้นำระบบ TPA มาให้บริการพนักงาน และแนะนำให้รู้จัก TPACare Mobile Application รู้สึกว่าเป็น Application ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวกมาก แม้ตัวเองจะเป็นคนไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยี แต่สามารถใช้งานแอปนี้ได้อย่างสะดวก หลังจากไปหาหมอก็สามารถถ่ายรูปส่งเอกสารผ่านแอปได้เลยไม่กี่วันก็มีข้อความส่งมาแจ้งผลการพิจารณาและได้รับเงินภายใน 1 สัปดาห์ซึ่งเร็วมาก โดยใช้บริการมาแล้วประมาณ 3 ปี ปีละ 3-5 ครั้ง หากมีโอกาสจะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้มาใช้บริการ BVTPA เพราะช่วยลดงานเอกสารได้อย่างมากประกอบกับ TPACareMobile Application เป็นแอปที่ใช้งานง่าย สะดวกดี สุดท้ายนี้ขอฝาก 2 คำกับการใช้บริการ BVTPA “สะดวกมาก”พนักงานคนที่ 2 (มีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด) “ทำงานที่บริษัทนี้มาประมาณ 10 ปี ก่อนหน้านี้เนื่องจากครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด จะต้องรอให้ครอบครัวส่งเอกสารฉบับจริงมาจากต่างจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการเบิกสวัสดิการกับทาง HR ตั้งแต่บริษัทเริ่มใช้บริการกับทาง BVTPA เพียงแค่ให้ครอบครัวถ่ายรูปส่งเอกสารผ่าน TPACare Mobile Application ได้เลย ไม่ต้องกลัวเรื่องเอกสารสูญหายหรือลืมส่งเบิก ซึ่งสะดวกมากและได้รับเงินเร็วภายใน 1 สัปดาห์ สุดท้ายนี้ขอฝาก 2 คำกับการใช้บริการ BVTPA “สะดวกง่าย”ภายใต้แนวคิดกลยุทธ์ “Unlock Health & Wellbeing Possibilities” หรือการปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ด้านการดูแลสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้า ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าในด้านนวัตกรรมบริการครบวงจร ด้วยการพัฒนาบริการที่เข้าถึง และเข้าใจลูกค้า BVTPA พร้อมขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้า มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาบริการที่ตอบสนองครบทุกความต้องการด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า ภายใต้สมรรถนะหลัก 4 ประการสำคัญ (4Pillars) ได้แก่Expertise ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการที่ครอบคลุม และหลากหลายโดยการผสมผสานเรื่องสุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดีStrong Networking ด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 550 แห่งทั่วประเทศไทยที่ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการโดยไม่ต้องสำรองจ่ายService Excellence พรีเมี่ยมโซลูชั่นของทาง BVTPA มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่เป็นเลิศพร้อมดูแล และใส่ใจลูกค้าData-Driven ศักยภาพที่มาพร้อมความชำนาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยตอบสนอง และวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น