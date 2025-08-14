ทองยังผันผวน! GCAP GOLD แนะจับตา 3 ปัจจัยชี้ชะตาราคา มีลุ้นแตะ 52,500-52,800

น.ส.อารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด (GCAP GOLD) เผยทิศทางราคาทองคำมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนจากแรงขับเคลื่อน 3 ปัจจัยหลัก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสถานการณ์ความไม่สงบด้านภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่
- การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร เพื่อขยายเวลาข้อตกลงพักรบทางภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ออกไปอีก 90 วัน ส่วนจีนก็ออกประกาศพักการเก็บภาษีเพิ่มเติม พร้อมเลื่อนการเพิ่มรายชื่อบริษัทสหรัฐฯ ที่ได้ระบุไว้ในเดือน เม.ย. เข้าสู่บัญชีจำกัดการค้าและการลงทุนออกไปอีก 90 วันเช่นกัน สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเชิงบวกและกดดันต่อราคาทองคำ ซึ่งตลาดน่าจะซึมซับข่าวดังกล่าวอีก 1-2 วัน หากไม่มีแรงกดดันเพิ่มเติม ทองคำน่าจะเริ่มเข้าสู่การฟื้นตัว
- พยายามยุติสงคราม การประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ที่กำหนดขึ้นวันที่ 15 ส.ค.นี้ที่รัฐอะแลสกา เพื่อพยายามในการยุติสงครามยูเครนครั้งสำคัญที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 ปีครึ่ง แม้มีรายงานว่าข้อตกลงหยุดยิงใกล้บรรลุ แต่เงื่อนไขในการยกดินแดนบางส่วนของยูเครนเป็นข้อแลกเปลี่ยน ยังเป็นประเด็นขัดแย้งและก่อให้เกิดความไม่แน่นอนสูง หากการเจรจามีความคืบหน้าหรือประสบความสำเร็จ อาจลดแรงซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่หากล้มเหลวตลาดอาจกลับมาเผชิญแรงซื้อจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง
- เศรษฐกิจสหรัฐฯ จากตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนที่ประกาศออกมาล่าสุดขยับตัวขึ้นเล็กน้อย ส่วนเงินเฟ้อเมื่อเทียบรายปีมีการปรับตัวลง จึงทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อลง และคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย.และเดือน ธ.ค. ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวเข้ามาช่วยพยุงราคาทองคำในระยะนี้
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้ทาง GCAP GOLD แนะนำให้หาจังหวะซื้อเมื่อราคาทองคำย่อตัวลงมาที่ระดับ $3,360 หรือ $3,330 โดยราคาทองคำไทยอาจอยู่ราว 51,500-51,200 บาท อย่างไรก็ตามหากการปรับตัวลงของราคาทองคำในรอบนี้ไม่หลุดแนวรับข้างต้น และสามารถปรับตัวขึ้นยืนเหนือ $3,425 ได้ มีโอกาสสูงที่ราคาทองคำจะปรับตัวต่อเนื่องขึ้นไปทดสอบแนวต้าน $3,450-3,480 ซึ่งราคาทองคำไทยอาจจะอยู่ราว 52,500-52,800 บาท