'ปูติน' ยกหูคุย 'สี จิ้นผิง-โมดี' แจ้งผลหารือกับผู้แทนสหรัฐฯ ก่อนร่วมประชุมซัมมิต 'ทรัมป์' สัปดาห์หน้า

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำของจีน อินเดีย และอดีตรัฐในสหภาพโซเวียต 3 ประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (8 ส.ค.) เพื่อสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการหารือระหว่างตนกับผู้แทนสหรัฐฯ เกี่ยวกับสงครามในยูเครน
ปูติน ได้พบกับ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่กรุงมอสโกเมื่อวันพุธ (6) หลังจากนั้นไม่นาน ทำเนียบเครมลินก็ออกมาประกาศความเป็นไปได้ที่ ทรัมป์ และ ปูติน จะเปิดประชุมซัมมิตเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า
ทรัมป์ ซึ่งพยายามกดดันให้รัสเซียยอมยุติสงครามยูเครนที่ดำเนินมา 3 ปีครึ่งได้กำหนดเส้นตายในวันศุกร์(8) ให้รัสเซียต้องตกลงที่จะเจรจาสันติภาพ มิฉะนั้นก็จะต้องเผชิญมาตรการคว่ำบาตรใหม่ และประเทศที่ซื้อสินค้าส่งออกของรัสเซีย รวมถึงจีนและอินเดียซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันรัสเซียรายใหญ่ที่สุด ก็จะพลอยโดนหางเลขไปด้วย
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนบอกกับ ปูติน ทางโทรศัพท์ว่า จีนยินดีที่เห็นรัสเซียและสหรัฐฯ ยังคงติดต่อสื่อสารและฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ยูเครนด้วยวิถีทางการเมือง ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ CCTV
จีนถือเป็นผู้สนับสนุนหลักของรัสเซียในการเผชิญหน้ากับตะวันตก และเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียด้วย
ปูติน มีกำหนดเดินทางเยือนจีนในเดือน ก.ย. เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
ทำเนียบเครมลินแถลงว่า ปูตินได้นำสิ่งที่ตนหารือกับ วิตคอฟฟ์ มาถ่ายทอดให้แก่นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดียด้วย
สัปดาห์นี้ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีสินค้าอินเดียเพิ่มอีก 25% เพื่อลงโทษนิวเดลีที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
“ผมได้มีบทสนทนาที่ดีและละเอียดถี่ถ้วนกับประธานาธิบดี ปูติน เพื่อนของผม ผมขอบคุณเขาที่แบ่งปันความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับยูเครน” โมดีกล่าวในโพสต์บน X
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (7) ปูตินได้พูดคุยกับประธานาธิบดี ซีริล รามาโฟซา ของแอฟริกาใต้ ซึ่งแสดง “การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของแอฟริกาใต้ต่อแนวทางริเริ่มสันติภาพที่จะยุติสงคราม และนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างรัสเซียและยูเครน”
ชัยค์ โมฮัมเหม็ด บิน ซายเอ็ด อัล นาห์ยาน ประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้พบกับ ปูติน ที่กรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดี (7) และ ปูติน กล่าวว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดรัสเซีย-สหรัฐฯ
อย่างไรก็ดี ทรัมป์ ได้ประกาศผ่าน Truth Social ด้วยตนเองในวันศุกร์ (8 ส.ค.) ว่าจะพบปะกับ ปูติน ที่รัฐอะแลสกา ในวันที่ 15 ส.ค.
รัสเซีย จีน อินเดีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ล้วนเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งมอสโกมองว่าเป็นการถ่วงดุลอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
เมื่อวันศุกร์ (8) ปูติน ยังได้นำผลการหารือกับ วิตคอฟฟ์ ไปถ่ายทอดผ่านทางโทรศัพท์ให้ อเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก ประธานาธิบดีเบลารุส รวมถึงผู้นำของคาซัคสถานและอุซเบกิสถาน ได้รับทราบด้วย
ที่มา: รอยเตอร์