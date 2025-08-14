SISB รายได้งวดนี้แตะ 623 ลบ.ผลดีจำนวนนักเรียนเพิ่ม

เอสไอเอสบี เปิดงบไตรมาส 2 รายได้รวมแตะ 623.14 ล้านบาท อานิสงส์จำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้าเรียนเพิ่ม รวมจำนวนนักเรียนครึ่งปีแรกเป็น 4,653 คน ฟากซีอีโอ “ยิว ฮอค โค" ประเมินแนวโน้มครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้
นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 623.14 ล้านบาท และงวด 6 เดือนแรก ปี 2568 มีรายได้รวม 1,258.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% และ 10.2% จากงวดเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนนักเรียนทั้งไทย และต่างชาติเข้ามาเรียนมากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมหลังเวลาเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันในระหว่างไตรมาส 2/2568 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 46 คน รวมครึ่งปีแรกมีจำนวนนักเรียนรวม 4,653 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 มีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเป็นช่วงเปิดปีการศึกษาใหม่ของทุกปี และการเปิดรับนักเรียนใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งหลักสูตรนานาชาติของกลุ่มบริษัทที่มีความโดดเด่น ทั้งการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม (Holistic Student Development) และมีความโดดเด่นด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเรียนภาษา 3 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ไทย และภาษาจีน เพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปถึงขีดสุดของความสามารถ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครอง รวมถึงผลงานของนักเรียนที่สามารถเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายจำนวนที่นั่ง 1,300 ที่นั่ง แบ่งเป็นสาขาประชาอุทิศเฟส 3 จำนวน 600 ที่นั่ง คาดเปิดใช้งานได้ในไตรมาส 1/2569 และเดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 7 ในโซนรังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 700 ที่นั่ง คาดจะเปิดให้บริการเดือนสิงหาคม ปี 2570 เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนใหม่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง