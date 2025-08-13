ADBครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง 287%รับผลดีร่วมทุนแบรนด์ญี่ปุ่น

"แอ็พพลาย ดีบี" ครึ่งปีแรกกำไรจากการดำเนินงานแตะ 15.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน รับผลดีจากบริษัทร่วม ADBS ไตรมาส 2/68 เติบโตก้าวกระโดด ยอดขายพุ่ง 11% กำไรเพิ่มขึ้น 173% ฟากซีอีโอ "หวัง วนาไพรสณฑ์" ระบุว่า ก้าวสู่โหมด New S-curve ตามแผน หลังร่วมทุนกับแบรนด์ระดับโลกจากญี่ปุ่น สร้าง Synergy อัพรายได้-ขยายตลาดในเอเชีย เพิ่ม Margin สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง
นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (ADB) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทฯมีรายได้รวม 428.71 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงานงบรวม จำนวน 15.14 ล้านบาท เติบโต 287% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุน 8.08 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่มีการร่วมทุนกับแบรนด์ระดับโลกจากญี่ปุ่น สร้าง Synergy ในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ การเติบโตของรายได้ และการขยายตลาดในเอเชีย มุ่งเน้นสร้างอัตรากำไรที่ดี ขณะที่ความเชื่อมั่นของลูกค้าและนักลงทุนยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ADB เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ที่มีประสบการณ์มามากว่า 40 ปี ฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น โรงงานผลิตสายไฟฟ้า โรงงานผลิตวัสดุทางการแพทย์ เช่น สายน้ำเกลือ ถุงเลือด สายฟอกไต รวมถึงโรงงานขึ้นรูปพลาสติกเกรดใช้งานทั่วไป เช่น ข้อต่อ หรือส่วนประกอบในอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานก่อสร้าง เป็นต้น
สำหรับกลยุทธ์หลักของ ADB คือ รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายตลาดใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ประกอบกับปัจจัยบวกด้านราคาวัตถุดิบที่ผันผวนลดลง และด้วยฐานะการทางเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลจากได้รับชำระจากการขายหุ้นเพิ่มทุนบริษัทร่วม ADBS ในช่วงปลายปี 2567 ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของ ADB ลดลงเหลือ 0.61 เท่า ทำให้บริษัทมีความคล่องตัวสูงในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือเพิ่มโอกาสในการพิจารณาเข้าซื้อกิจการใหม่ที่มีการเติบโตสูง
ในขณะที่บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด (ADBS) บริษัทร่วมของ ADB ที่กลุ่ม AICA เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 51% มีการเติบโตในธุรกิจกาว ยาแนว และสินค้า DIY อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะรายได้และกำไร โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 11% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 173% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ADB จะรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น ADBS โดยในไตรมาสที่ 2/2568 รับรู้กำไรจำนวน 5.68 ล้านบาท และรับรู้กำไรในครึ่งปีแรกรวม 11.22 ล้านบาท
โดยผลิตภัณฑ์ยาแนวและสินค้ากลุ่ม DIY สำหรับใช้งานในครัวเรือนของ ADBS เป็นสินค้าใหม่ที่ช่วยเติมเต็มพอร์ทสินค้าให้กับกลุ่ม AICA ในตลาดเอเชีย เสริมกับผลิตภัณฑ์กาวแบบใช้ตัวทำละลาย (Solvent-based adhesive) ที่ ADBS มีส่วนแบ่งการตลาดสูงในประเทศไทย การร่วมมือกันช่วยเพิ่มสัดส่วนการผลิตทำให้ได้รับประโยชน์จากขนาด ทำให้ตำแหน่งในตลาดค้าปลีกของ ADBS ในภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ADB มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มองหาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่อยู่เสมอ ทั้งผ่านการร่วมทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในอุตสาหกรรมเดิม
"ในการร่วมทุนกันระหว่าง ADBS และกลุ่ม AICA บริษัทได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก Synergy ที่เกิดขึ้นผลักดันผลงานของ ADBS ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีนี้และปีต่อๆไปก็จะเติบโตได้ดีขึ้นอีกอย่างแน่นอน เชื่อมั่นว่าความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความเป็นมืออาชีพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนกำไรและการเติบโตในระยะยาว” นายหวัง กล่าว