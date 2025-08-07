YLG เผยทองเตรียมพุ่งรับเฟดลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง ตลาดแรงงานสหรัฐน่าห่วง

วายแอลจีชี้ มองทองคำเตรียมเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง รับปัจจัยหนุนภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะการจ้างงานที่ชะลอตัวลง ส่งผลตลาดคาดเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยถึง 3 ครั้ง ขณะแบบสำรวจบ่งชี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าต่อเนื่องในอีก 12 เดือนข้างหน้า เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟ ล่าสุดวายแอลจีเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ การ์ดทองแท่ง 96.5% น้ำหนัก 1 กรัม ราคาเพียง 4,000 บาท ในคอลเลคชั่น ดอกมะลิวันแม่สีฟ้าและสีชมพู สำหรับมอบของขวัญบอกรักแม่อย่างมีความหมาย
นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของราคาทองคำมีสัญญาณที่ดี หลังจากที่พักตัวในช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอลง อาทิ การจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนก.ค. ที่เพิ่มขึ้นเพียง 73,000 ตำแหน่ง อีกทั้งมีการปรับลด (Downward Revision) ตัวเลขเดือนมิ.ย. ลงเหลือเพียง 14,000 ตำแหน่ง ประกอบกับ ดัชนี PMI ภาคการบริการจาก ISM เดือนก.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.1 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 51.5
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สะท้อนความเปราะบาง โดยเฉพาะในตลาดแรงงาน ส่งผลให้ตลาดกลับมาคาดการณ์ว่า เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% สอดคล้องกับถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่เริ่มแสดงความกังวลต่อสัญญาณอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐ ทั้ง “ลิซา คุก” ผู้ว่าการเฟด ที่กล่าวว่าการปรับลด (Downward Revision) ตัวเลขการจ้างงานสะท้อนถึงช่วงพลิกผันทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง “แมรี ดาลี” ปธ.เฟดซานฟรานซิสโก และ “นีล แคชคารี” ปธ.เฟดมินนิแอโพลิส ที่กล่าวสอดคล้องกันว่า การเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจเป็นเรื่องที่เหมาะสม
อีกทั้งแบบสำรวจของ Reuters ซึ่งจัดทำในช่วงวันที่ 1 - 5 ส.ค. ที่ผ่านมา บ่งชี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงต่อเนื่องในอีก 12 เดือนข้างหน้า เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด
โดยมีสาเหตุมาจาก “เจอโรม พาวเวล” ถูกกดดันให้ออกจากตำแหน่งประธานเฟด ในขณะที่ “เอเดรียนา คูเกลอร์” ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการเฟด ซึ่งมีผลวันที่ 8 ส.ค. นอกจากนี้ ยังมีความวิตกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเศรษฐกิจหลังจาก “โดนัลด์ ทรัมป์” สั่งปลด “อริกา แมคเอนทาร์เฟอร์” ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS)
ทั้งนี้ แม้ปัจจัยทั้งหมดจะค่อนข้างเอื้อให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในระยะนั้นยังอาจถูกแรงขายทำกำไรสลับออกมาได้บ้าง จากประเด็นสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่บรรเทาลง หลังจากการเจรจาระหว่างทูตสหรัฐกับรัสเซีย เพื่อยุติสงครามในยูเครนนั้นมีความคืบหน้าในเชิงบวก และล่าสุด “โดนัลด์ ทรัมป์” เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะพบปะกับ “วลาดิเมียร์ ปูติน” ปธน.รัสเซีย และ “โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี” ปธน.ยูเครน เร็ว ๆ นี้
สำหรับแนวโน้มการเคลื่อนไหวของทองคำในระยะสั้น วายแอลจีคาดว่าทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบแนวต้าน 3,405-3,420 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ และกรอบแนวรับ 3,358-3,329 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ส่วนราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ 51,000 - 52,350 บาทต่อบาททองคำ (ที่ระดับค่าเงินบาท 32.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)
นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ วายแอลจีได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์การ์ดทองแท่ง 96.5% น้ำหนัก 1 กรัม ราคาเพียง 4,000 บาท ในคอลเลคชั่นดอกมะลิวันแม่สีฟ้าและสีชมพู ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าเดิม สำหรับมอบของขวัญที่เต็มไปด้วยความหมายให้แม่
ส่วนนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุนระยะยาวนั้นแนะนำสะสมแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost-Average) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ เพราะจะทำให้นักลงทุนสามารถสร้างวินัยการสะสมทอง และเข้าถึงราคาทองได้หลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันยังสามารถตั้งเวลาซื้อล่วงหน้าได้อีกด้วย สำหรับนักลงทุนมือใหม่วายแอลจีแนะนำแอปพลิเคชัน Get Gold by YLG ที่วายแอลจีเปิดให้บริการสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยใช้เงินลงทุนเพียง 100 บาท ได้รับการตอบรับอย่างดี เนื่องจากตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อ-ขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ตโฟน และมีความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย สามารถทำกำไรได้จริง โดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อ-ขาย ทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มที่ 100 บาท ไปจนถึง 80 กิโลกรัมต่อ 1 วัน