“ของขวัญแบรนด์รังนกแท้” ส่งแคมเปญต้อนรับวันแม่ “ให้แบรนด์แทนใจ...บอกรักแม่คนเก่งของลูก” ถ่ายทอดอินไซต์การเป็นแม่ครั้งแรก ผู้ที่ไม่เคยหยุดทุ่มเทเพื่อลูก พร้อมชวนลูกๆ มอบของขวัญใส่ใจสุขภาพให้แม่

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้และของขวัญแบรนด์ บริษัท ซันโทรี่เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ของขวัญแบรนด์รังนกแท้ เชื่อว่า ‘ไม่มีที่ไหนสอนการเป็นแม่ครั้งแรก’ ในทุกๆ วันของลูกเป็นบทเรียนใหม่ที่แม่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับลูก ซึ่งแม่ไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้แม้ลูกจะเติบโตแค่ไหนก็ตาม ในเทศกาลวันแม่ปีนี้ บริษัทฯ จึงนำอินไซต์นี้มาสื่อสารผ่านกลยุทธ์ Affection-Driven Marketing เพื่อถ่ายทอดความรัก ความผูกพันของแม่ผ่านโฆษณาชุดใหม่ ที่สะท้อนบทบาทของ ‘แม่คนเก่ง’ ที่เรียนรู้และทำหลายๆ สิ่งเป็นครั้งแรกเพื่อลูก ไม่ว่าจะเป็น เรียนรู้การปลอบโยนเป็นครั้งแรกในวันที่ลูกร้องไห้ตอนไปโรงเรียน หรือแม้แต่เรียนรู้การแต่งตัว แต่งหน้าให้ลูกเป็นครั้งแรกในวันที่ลูกต้องแสดงงานโรงเรียน ทุกโมเมนต์ของลูกกลายเป็นห้องเรียนที่แม่ใส่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกับก้าวย่างที่เติบโตของลูก พร้อมเฝ้าดูความสำเร็จของพวกเขาในแต่ละช่วงวัย ของขวัญแบรนด์รังนกแท้จึงสร้างสรรค์แคมเปญ ‘ให้แบรนด์แทนใจ...บอกรักแม่คนเก่งของลูก’ เพื่อชวนลูกๆ มาร่วมบอกรักแม่ด้วยของขวัญแบรนด์ที่แสดงถึงความรัก ความห่วงใย และความใส่ใจสุขภาพที่มีให้กับแม่คนเก่ง”เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความรัก ของขวัญแบรนด์รังนกแท้ขอชวนลูกๆ ทุกคนมาร่วมบอกรัก ‘แม่คนเก่ง’ ด้วยของขวัญที่มีคุณค่าและดีต่อสุขภาพ จึงนำเสนอกระเช้าและชุดของขวัญแบรนด์รังนกแท้ดีไซน์พิเศษ ซึ่งเลือกใช้รังนกแท้ธรรมชาติเกรดคุณภาพ 100% ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยี FTIR ซึ่งรังนกแท้มีสารที่สำคัญอย่าง นานะ (NANA หรือ N-Acetylneuraminic Acid) และแร่ธาตุสังกะสี ที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระ เพราะเชื่อว่าการมีสุขภาพดี คือของขวัญที่มีคุณค่าที่ลูกมอบให้แม่แทนการบอกรัก พร้อมจัดโปรโมชันและกิจกรรมสนุกๆ สร้างสีสันให้กับเทศกาลวันแม่วันแม่ปีนี้ #ให้แบรนด์แทนใจ...บอกรัก 'แม่คนเก่ง' ด้วยกระเช้าและชุดของขวัญดีไซน์พิเศษ พร้อมโปรโมชันลดสูงสุด 25%• มอบส่วนลดสูงสุด 25% สำหรับผู้ที่ซื้อกระเช้าของขวัญและชุดของขวัญแบรนด์รังนกแท้ รวมถึงผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้ ขนาด 42 มล. แพ็ก 12 ขวด (ยกเว้น สูตรเอ็มเพอร์เรอร์) ที่มาพร้อมแท็กการ์ดสำหรับเขียนข้อความบอกรักแม่ในสไตล์ของตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม – 20 สิงหาคม 2568* ที่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำทั่วประเทศเมื่อซื้อของขวัญแบรนด์รังนกแท้และผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ร่วมรายการครบ 1,499 บาท รับฟรี! ชุดกล่อง Superlock ดีไซน์สุดน่ารักเฉพาะเทศกาลวันแม่ 1 ชุด มูลค่า 559 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 สิงหาคม 2568* ที่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาเก็ตที่ร่วมรายการนอกจากนี้ ของขวัญแบรนด์รังนกแท้ ยังเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านฟิลเตอร์ TikTok สุดครีเอทีฟ “รู้ไหมแม่ฉันคือใคร x แบรนด์” ชวนทุกคนมาร่วมสนุก พร้อมสร้างโมเมนต์อบอุ่นกับคุณแม่คนพิเศษ ลองมาดูซิว่าแม่ของแต่ละคนเก่งในบทบาทไหน ไม่ว่าจะเป็น คุณแม่สายงานบ้าน, คุณแม่สายทำอาหาร, คุณแม่สายแต่งตัว และอื่นๆ อีกมากมาย และมาร่วมแชร์ความเก่งของคุณแม่ในแบบที่ไม่เหมือนใคร พร้อมส่งต่อความรัก และโมเมนต์แสนอบอุ่นที่คุณมีให้แม่ ผ่านฟิลเตอร์สุดครีเอทีฟนี้ไปด้วยกัน เพียงคลิก https://vt.tiktok.com/ZSBo1u9X9/ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด“ในปีนี้ ของขวัญแบรนด์รังนกแท้ยังคงสานต่อความตั้งใจในการส่งมอบความรักและความห่วงใย ด้วยโมเมนต์สุดอบอุ่นจากคุณพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ ที่เชิญชวนทุกคนแสดงความรักและตอบแทนแม่คนเก่งผ่านของขวัญที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางสุขภาพ โดยตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินหน้าจัดแคมเปญพิเศษในช่วงเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารความรักระหว่างลูกและแม่ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดของขวัญเพื่อสุขภาพ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาแห่งความรักและความใส่ใจ" นายนภิส กล่าวทิ้งท้ายมาร่วมบอกรักแม่ ด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ Lotus’s, Big C, Tops, The Mall และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตลอดจนช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada, Big C, Lotus's online, Tops online, ALL Online และ 7-Delivery สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย