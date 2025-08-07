TACC เปิดตัว “ชาเขียวเพียวมัทฉะ” ดันยอดขายปี 68 แตะ 2 พันลบ.

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ เปิดตัวเมนูเครื่องดื่มล่าสุด “ชาเขียวเพียวมัทฉะ” จาก All Café ให้สายมัทฉะได้ดื่มด่ำกับรสชาติแท้จากมัทฉะ 100% ที่คัดสรรจากแหล่งปลูกระดับพรีเมียมในญี่ปุ่น พร้อมสัมผัสรสอูมามิกลมกล่อม เริ่มจำหน่าย7 สิงหาคมนี้ ที่ร้าน 7-ELEVEN ทุกสาขา มั่นใจหนุนรายได้ปี 2568 เข้าเป้าแตะ 2,000 ล้านบาท
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่ม “ชาเขียวเพียวมัทฉะ” เมนูใหม่ล่าสุดจาก All Café เอาใจสายมัทฉะในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ที่ร้าน 7-ELEVEN พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์การสัมผัสรสชาติมัทฉะเข้มข้นจากผงมัทฉะญี่ปุ่นแท้ 100% ให้รสอูมามิกลมกล่อม มาพร้อมกับ 2 เมนูสุดครีเอท ได้แก่ "ชาเขียวเพียวมัทฉะเย็น" เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ และ "ชาเขียวเพียวมัทฉะสตรอว์เบอร์รี่เย็น" เมนูเพียวมัทฉะเสิร์ฟนมสดและเนื้อสตรอว์เบอร์รี่เต็มคำ รสชาติหอมหวานโดนใจ
“เราอยากให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับเสน่ห์แท้ ๆ ของมัทฉะระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่น ที่ผสมผสานทั้งความกลมกล่อมและรสนิยมในแก้วเดียว ด้วยชาเขียวเพียวมัทฉะ จาก All Café เราตั้งใจคัดเลือกผงมัทฉะจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคำเต็มไปด้วยรสชาติที่ดีและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ และเชื่อว่าเครื่องดื่มนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งความสุขเล็ก ๆ ที่เติมเต็มวันของคุณได้อย่างลงตัว” นายชัชชวี กล่าว
TACC ยังคงเดินหน้าผลักดันธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำนวัตกรรมมาใช้สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมขยายกลุ่มธุรกิจผ่านผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์TACC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน มั่นใจว่าจะสนับสนุนให้รายได้ในปี 2568 เพิ่มขึ้นแตะระดับ 2,000 ล้านบาทได้ตามเป้าหมาย