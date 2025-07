TACC แย้มผลงานครึ่งปีหลังสดใส

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ภาพรวมทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งหลังปี 2568 มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกทั้งในส่วนของธุรกิจ B2B (7-Eleven) และ B2C (Non 7-Eleven) โดยมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ในไตรมาส 3และ 4 ของปีนี้ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า Core Menu และ New Menu รวมถึงออกสินค้าใหม่ร่วมกันในฐานะ Key Strategic Partner ทั้งเครื่องดื่มเย็นในโถกด (7-Select) และ เครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ใน All Café โดยในเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้เปิดตัว “อเมริกาโน่” เครื่องดื่มกาแฟ Micro ground สูตรพิเศษ ที่ผสานความกลมกล่อมระหว่างกาแฟ Arabica และ Robusta เกรดพรีเมียม จำหน่ายในร้าน 7-ELEVEN ที่มีเครื่องดื่มเย็นในโถกด (7-Select) ทั่วประเทศ“บริษัทฯ เดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจในกลุ่ม B2B เช่น การพัฒนาเมนูใหม่ในลักษณะร่วมสร้างสรรค์สินค้ากับ 7-Eleven ส่วนกลุ่มธุรกิจ B2C เน้นการเพิ่มกลุ่มลูกค้า Café Business และผลักดันแบรนด์ของบริษัทฯโดยมุ่งเน้นสินค้าสุขภาพ (Health & Wellness) และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ส่วนกลุ่ม Lifestyle & License Business จะมีการสร้างการรับรู้ของคาแรคเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมากขึ้น” นายชัชชวี กล่าวขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่มาจากการ M&A, JV เพื่อเป็น New S-Curve ที่สามารถมาต่อยอดกับธุรกิจเดิม และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลักดันการใช้แนวคิด ESG เป็นแนวคิดสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ร่วมกับการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่าจะสนับสนุนรายได้รวมปี 2568 ทะลุ 2 พันล้านบาท เติบโตไม่น้อยกว่า 10%