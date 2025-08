Plentitude ภายใต้แบรนด์ Attitude Mom เปิดตัว “Plenty Protein” โปรตีนจากพืช 100% ตอบโจทย์สายเฮลท์ตี้ยุคใหม่

ณ U Sathorn bangkok บริษัท แอทติทูด มัม จำกัด นำโดย “คุณสุรีย์ คุณมงคลวุฒิ” และ “คุณชานนทร์ ลู่ไกรอมร” กรรมการผู้บริหาร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่จากแบรนด์ Plentitude กับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Plenty Protein โปรตีนพืชสำหรับคุณแม่ ส่งต่อสารอาหารจากแม่ไปสู่ลูกพร้อมช่วยบำรุงน้ำนม ในงาน Plenty Protein Self Love Self Care ที่เรียกว่าเอาใจคุณแม่โดยเฉพาะ ภายในงานมีสองนักแสดงสาวชื่อดังอย่าง “แอริน เบญจรงคกุล” และ “ปาย-สิตางศุ์ ปุณภพ” ร่วมเป็นเกียรติ และภายในงานยังมีทัพสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างคับคั่ง โดยภายในงาน มีทั้งการมอบความรู้และกิจกรรม Workshop ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากเหล่าแม่ๆที่มาร่วมงาน​“คุณสุรีย์ คุณมงคลวุฒิ” กรรมการผู้บริหาร Attitude Mom เปิดเผยว่า “เราเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตั้งครรภ์และเข้าใจคุณแม่จากประสบการณ์ความเป็นแม่โดยตรง จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ Plenty Protein Plant-Based Protein โปรตีนพืช 100% ที่มีส่วนผสมหลักจากถั่วลันเตาและถั่วเหลืองรวมถึงสารสกัดอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงน้ำนม และช่วยบำรุงร่างกาย โดย Plenty Protein มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี่ ช็อกโกแลต และออริจินัล ที่มีแรงบันดาลใจมาจาก เครื่องดื่มบำรุงน้ำนม Plenty Drink Plus ที่สามารถสัมผัสได้ที่ Plenty Protein เท่านั้น คุณแม่สามารถทานได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือนไปจนถึงหลังคลอด เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อคุณแม่และพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ โดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่ต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนและมากกว่าปกติ ซึ่งโปรตีนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย และมีส่วนสำคัญในการบำรุงน้ำนมแม่อีกด้วย”“Plentitude เป็นแบรนด์ในเครือของ Attitude Mom ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับอย่างดีและได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มาอย่างยาวนาน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแบรนด์ Plentitude อาทิ เครื่องปั๊มนม Plentitude , เครื่องดื่มบำรุงน้ำนม Plenty Drink Plus และผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ ฯลฯ”​ด้าน “คุณชานนทร์ ลู่ไกรอมร” กรรมการผู้บริหาร Attitude Mom เผยถึงทิศทางการสื่อสารทางการตลาดว่า “เราจะเน้นในส่วนของการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสื่อสารให้คุณแม่เข้าใจถึงความสำคัญของโปรตีน มองเห็นคุณค่าของการดูแลตัวเอง ยิ่งเราตั้งครรภ์เรายิ่งต้องดูแลตัวเองมากกว่าเดิม เนื่องจากคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นเพราะโปรตีนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมถึงการบำรุงร่างกายของคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงให้นมลูก เพราะฉะนั้นการได้รับโปรตีนที่เพียงพอก็ยิ่งดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณแม่และลูกด้วย”​สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Attitude Mom Thailand