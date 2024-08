กรุงศรีทบทวนเป้าสินเชื่อ-ตลาดรถซบ-ลุ้นธปท.ผ่อนเกณฑ์หนุนรายได้เพิ่ม

เปิดเผยว่า ขณะนี้กรุงศรี ออโต้ อยู่ระหว่างทบทวนเป้าหมายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ปีนี้ จากเป้าหมายเดิมที่ 2.19 แสนล้านบาท ขณะสินเชื่อคงค้างเดิมประมาณการที่ 4.66แสนล้านบาท ปีนีัอาจปรับลงมาอยู่ที่ 4.2 แสนล้านบาท เป็นผลจากช่วงครึ่งปีแรกยอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อใหม่ลดลงตามอุตสาหกรรม ขณะที่รถแลกเงิน (คาร์ ฟอร์ แคช) มียอดเติบโตสูง จึงต้องมีการปรับประมาณการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง"สินเชื่อเช่าซื้อช่วงที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมลดลงอย่างมีนัยยะ ตามยอดขายรถยนต์ในอุตสาหกรรมปรับลดลงมากถึง 20% โดยยอดสินเชื่อใหม่ของกรุงศรีครึ่งปีแรกลดลง แต่ในฝั่งคาร์ ฟอร์ แคช กลับสูงขึ้น ทำให้ธนาคารต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายสินเชื่อใหม่ ส่วนหนี้ที่ไม่เกิดรายได้ หรือNPLปีนี้ ตั้งเป้าหมายไม่เกิน 2.5% ขณะที่การเข้ามาของรัฐบาลใหม่นั้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็มั่นใจว่าเข้ามาช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน แต่การช่วยประเทศนั้นไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียว ธุรกิจต่างๆในประเทศก็สามารถช่วยได้เช่นกัน"สำหรับภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลังดูดีขึ้นตามเศรษฐกิจที่ได้รับแรงหนุนภาคท่องเที่ยว ขณะที่ปัจจัยลบต่อการสร้างรายได้ใหม่ เราก็คงยังต้องปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ โดยกรุงศรีฯและธนาคารพาณิชน์อื่นๆก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท.ในบางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงศรี ออโต้เดินหน้าขยายฐานลูกค้าผ่านพันธมิตรฯด้านต่างๆต่อเนื่อง พร้อมเก็บข้อมูลลูกค้าเชิงลึก เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก และนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกรุงศรี ออโต้ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี พร้อมกันนั้นยังมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นที่ 1 ในใจผู้ใช้รถที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินเชื่อ ล่าสุด กรุงศรี ออโต้ได้พัฒนาบริการใหม่ ‘บัดดี้ท่องเที่ยวคู่ใจผู้ใช้รถ’ บนฟีเจอร์ GO Travel ที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้รถเพื่อเดินทางท่องเที่ยว ด้วยการจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามพันธกิจในการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น มั่นใจว่า GO Travel ช่วยให้กรุงศรีเข้าใจความต้องการของลูกค้าเชิงลึกได้มากขึ้น เป็นผลดีต่อตัวธุรกิจ กรุงศรีฯตั้งเป้าหมายผู้ใช้GO Travel ต่อเดือนประมาณ 200,000 ราย"ช่วงที่ผ่านมากรุงศรีได้ขยายอีโคซิสเต็มที่เป็นศูนย์รวมทุกเรื่องของผู้ใช้รถไว้ในที่เดียว ด้วยฐานผู้ใช้รถบนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto กว่า 3.5 ล้านราย ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับพันธมิตรธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและผู้ใช้รถทั่วไป รวมถึงสร้างรายได้ใหม่ให้กับกรุงศรี ออโต้ ต่อไปในอนาคต”