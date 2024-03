กรุงศรี ออโต้ชูนวัตกรรมสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลเต็มรูปแบบร่วมงานมอเตอร์โชว์

เปิดเผยว่า ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-7 เมษายน 2567 กรุงศรี ออโต้ได้นำนวัตกรรมสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลเต็มรูปแบบบนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto และกรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท ตัวช่วยเช็กวงเงินก่อนตัดสินใจออกรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อรถภายในงาน เพื่อยกระดับประสบการณ์การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว พร้อมอนุมัติไวภายใน 15 นาที และตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า โดยคำนึงถึงแนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ สานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ชีวิตของผู้ใช้รถให้ดียิ่งขึ้นในทุกวัน พร้อมร่วมเดินหน้าสนับสนุนพันธมิตรธุรกิจ แบรนด์ผู้ผลิตและดีลเลอร์ รวมไปถึงกรังด์ปรีซ์ ผู้จัดงาน เพื่อเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มของผู้ใช้รถเข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจรทั้งนี้ โปรโมชันสุดพิเศษมานำเสนอลูกค้าภายในงาน ครอบคลุมทั้งรถยนต์ใหม่ รถยนต์ไฟฟ้า และมอเตอร์ไซค์ ดังนี้ 'กรุงศรี นิว คาร์' ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนสูงสุด 84 เดือน รับสิทธิเล่นเกมส์รับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1.19 ล้านบาท พร้อมรับบัตรกำนัล Lotus’s E-Coupon มูลค่า 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto เมื่อสมัครสินเชื่อพร้อมประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Single Premium) สำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) พร้อมรับของรางวัลตามสิทธิจากการเล่นเกมชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1.19 ล้านบาท และรับเพิ่มบัตรของขวัญกรุงศรีมูลค่า 1,000 บาท เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ และรับ EV Charging E-Voucher มูลค่า 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto เพิ่มทันทีที่สมัครสินเชื่อพร้อมประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Single Premium) และสินเชื่อ “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” ผ่อนสูงสุด 72 เดือน พร้อมรับ E-Voucher เติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto