“กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์” เปิดตัว LINE Official Account รุกช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กล่าวว่า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ผู้ให้บริการโบรกเกอร์ประกันภัยดิจิทัลที่มุ่งมั่นยกระดับการบริการอินชัวร์เทคเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า เล็งเห็นถึงแนวโน้มการใช้งานและศักยภาพของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเดินหน้าพัฒนาช่องทางการบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ ผ่าน LINE Official Account @ krungsriautobroker ด้วยฟีเจอร์การติดต่อสอบถาม ซื้อขายประกันภัยต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ช่วยด้านประกันภัย “คานะ (KANA)” ที่สามารถให้คำปรึกษาได้ในทันที เพื่อมอบความสะดวกสบายและครบครันให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อยิ่งขึ้น3 ฟีเจอร์เด่นบนช่องทาง LINE Official Account ของกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ประกอบไปด้วย• หลากหลาย ครบครัน : ด้วยการมีพันธมิตรประกันภัยกว่า 25 รายทั่วประเทศ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ จึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ และแคมเปญต่างๆ ให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม เพิ่มตัวเลือกในการเลือกซื้อและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากหลากหลายบริษัทประกันภัยชั้นนำได้ตามงบประมาณที่กำหนด มีช่องทางการชำระเงินรองรับที่หลากหลาย ทั้ง โอน-จ่าย-ผ่อน• ดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด : ทุกการบริการด้านประกันภัยจะกลายเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วยระบบการพูดคุยและให้คำปรึกษาจากผู้ช่วยด้านประกันภัยอย่าง “คานะ (KANA)” ที่คอยให้คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับประกันภัยที่ครอบคลุมในทุกมิติ มาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อประกันยานยนต์ พร้อมส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอรับบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความทั้งหมดด้วยตนเอง ช่วยให้การใช้งานผ่านแพลตฟอร์มนี้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน• รู้จริงทุกเรื่องประกันภัย : การเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถ ผ่านการบริการสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ด้านประกันรถยนต์และประกันอะไหล่ คำแนะนำก่อนตัดสินใจซื้อยานยนต์ ความคุ้มค่าในการเลือกแพกเกจประกันประเภทต่างๆ การติดตามสถานะกรมธรรม์ ไปจนถึงฟีเจอร์ช่วยค้นหาอู่ซ่อมรถ เป็นต้นการพัฒนาแพลตฟอร์ม LINE Official Account ในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบาย รวดเร็ว และครบครันให้ลูกค้าคนสำคัญของกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และแคมเปญที่หลากหลายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำจากทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมผลักดันการซื้อขายประกันผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ