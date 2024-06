GPI รุกจัดงาน “Bangkok Imported Cars & Used Cars Show 2024”

“กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” จัดงาน “Bangkok Imported Car & Used Car Show 2024” หรือมหกรรมยานยนต์นำเข้าและรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 15 ระหว่าง 10-14 กรกฎาคมนี้ ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 11-12 อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมผนึกกรุงศรี ออโต้ เตรียมจัดแคมเปญสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเฉพาะภายในงาน ชูรูปแบบการจัดงานที่พัฒนาให้มีความหลากหลาย ทั้งรถยนต์นำเข้า รถมือสอง อุปกรณ์กีฬากอล์ฟ สินค้าแบรนด์เนม และ ART TOY ของเล่นของสะสม หนุนผลการดำเนิน Q 3 พุ่ง

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายกิจกรรมพิเศษ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยว่า บริษัทวางแผนเพิ่มรายได้ในไตรมาส 3/2567 โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการจัดงานมหกรรมยานยนต์ภายใต้ชื่อ “Bangkok Imported Car & Used Car Show 2024” หรือมหกรรมยานยนต์นำเข้าและรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 15 ในวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2567 ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 11-12 อิมแพค เมืองทองธานี บนพื้นที่จัดงานรวมกว่า 13,500 ตารางเมตร เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและช่วยเพิ่มความคึกคักให้แก่ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าบัตรผ่านประตูงาน Bangkok Imported Car & Used Car Show 2024 หรือมหกรรมยานยนต์นำเข้าและรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 15 ได้พัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยจะมีทั้งบูทรถมือสองจากผู้ประกอบการยานยนต์แบรนด์ชั้นนำ ผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์ทั้งรถหรูและซูเปอร์คาร์ ตลอดจนอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ สินค้าแบรนด์เนม และ ART TOY เพื่อสร้างสีสันแก่ผู้ชมงานขณะเดียวกัน “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ตอบรับเข้าร่วมออกบูทภายในงาน และเป็นพันธมิตรหลักในการนำเสนอแคมเปญสินเชื่อยานยนต์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ที่ตัดสินใจจองซื้อรถภายในงานดังกล่าวตลอดระยะเวลา 5 วันเท่านั้น และบริษัทสยามอินเตอร์การประมูล จะเข้ามาดำเนินการให้ความรู้เรื่องการประมูลรถมือสองภายในงานแก่ผู้ที่สนใจ“จุดเด่นของงาน Bangkok Imported Car & Used Car Show 2024 หรือมหกรรมยานยนต์นำเข้าและรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 15 จะได้พบกับรถยนต์นำเข้าและรถมือสองสภาพดีหลากหลายรุ่นที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษ และมั่นใจได้ว่ารถทุกคันภายในงานไม่มีการย้อมแมว จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่กำลังมองหารถยนต์นำเข้าหรือรถมือสอง และสำหรับผู้ที่สนใจอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ ทอย สินค้าแบรนด์เนม และ ART TOY สามารถมาชมและเลือกสินค้าภายในงานได้ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมลุ้นรับ ART TOY ทุก 2 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดงาน” นายจาตุรนต์ กล่าว