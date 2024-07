ASWเดินเครื่องธุรกิจใหม่ Health & Wellness

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าหน้าตามแผน The New Frontiers มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในทุกมิติโดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ล่าสุด บริษัทได้ขยายสู่ธุรกิจใหม่ด้าน Health & Wellness เปิดตัว “ร็อคเก็ตฟิตเนส” (Rocket Fitness) ฟิตเนสทางเลือกใหม่ในราคาและทำเลเข้าถึงง่าย และ “ไวทาลา” (Vitala) คลินิกกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกายเป็นครั้งแรก สอดรับกับเมกะเทรนด์โลกที่คนทุกเจนเนอเรชันหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น“เมกะเทรนด์ด้าน Health & Wellness กำลังมาแรงมากในช่วง 2-3 ปีนี้ และคาดว่าจะเป็นเทรนด์ที่ยืนระยะได้อีกนาน เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน เราจึงขยายธุรกิจให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้น ศึกษาด้านนี้อย่างจริงจังและวางแผนออกแบบบริการต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในแต่ละสาขา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกบริการของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้จริง โดยปีนี้แอสเซทไวส์ตั้งเป้าจะเปิดฟิตเนสและคลินิกรวมทั้งหมด 4 แห่ง ภายในคอมมูนิตี้มอลล์ในเครือ ซึ่งกระจายอยู่ตามทำเลใกล้โครงการที่อยู่อาศัย สถานศึกษา และสถานีรถไฟฟ้า เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการมีสุขภาพดีได้ง่ายยิ่งขึ้น” นายกรมเชษฐ์ กล่าวบริษัทได้ร่วมกับบริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศไทย) จำกัด (SPORTathlon) ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรนด์ดังมากมาย และบริษัท แอคทีฟ แอพพาเรล จำกัด (ACTIFF) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าออกกำลังกาย และผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด Mister International Thailand ในการดำเนินธุรกิจให้บริการ “Rocket Fitness” พื้นที่ออกกำลังกายสไตล์ใหม่ภายใต้แนวคิดNeighborhood Fitness ฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ล้ำสมัย ครอบคลุมการออกกำลังกายทุกรูปแบบ มีเทรนเนอร์มืออาชีพ และคลาสออกกำลังหลากหลายสไตล์ รวมถึงคลาสลิขสิทธิ์ Les Mills เชนฟิตเนสชื่อดังจากนิวซีแลนด์ อาทิ คลาสแดนซ์ คลาสบอดี้คอมแบท ในราคาและโลเคชันที่เข้าถึงได้ง่าย เดินทางสะดวกเหมือนอยู่ข้างบ้าน เจาะกลุ่มเป้าหมายคนทุกเจนเนอเรชันที่รักการออกกำลังกายขณะที่ “Vitala” เป็นคลินิกกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกาย โดยมี HEALTH Designs ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ร่วมกับทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มาตรฐานอเมริกาและยุโรป อาทิ บริการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย บริการกายภาพบำบัดลดปวด รวมถึงบริการนอกสถานที่ ทั้งกายภาพบำบัดที่บ้าน และอบรมหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Training) สำหรับพนักงานทั้งนี้ คลินิก Vitala และ Rocket Fitness เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกที่มิงเกิ้ล ฮิลล์ มีนบุรี (Mingle Hill Minburi) เมื่อเดือน มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทจึงเตรียมขยายคลินิก Vitala เพิ่ม 1 แห่ง และ Rocket Fitness อีก 1 แห่ง คาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดได้เร็วๆ นี้นายกรมเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ธุรกิจ Health & Wellness อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท ดับบลิวเอชบี จำกัด (WHB) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในเครือแอสเซทไวส์ จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่เข้ามาเติมเต็ม Ecosystem ของแอสเซทไวส์ในการดูแลไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกบ้านในโครงการที่อยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และขยายฐานไปยังกลุ่มคนทั่วไปที่รักสุขภาพ เบื้องต้นบริษัทวางแผนจะขยายธุรกิจ Health & Wellness ให้เติบโตไปพร้อมกับรีเทลและคอมมูนิตี้มอลล์ในเครือ ที่บริหารจัดการโดยบริษัท เทรเชอร์ เอ็ม จำกัด (Treasure M) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ต Recurring Income ของแอสเซทไวส์อย่างต่อเนื่องปัจจุบัน บริษัทมีโครงการรีเทลและคอมมูนิตี้มอลล์ที่เปิดให้บริการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ 1.มิงเกิ้ล มอลล์ (Mingle Mall) 2.มิงเกิ้ล มาร์เก็ต (Mingle Market) 3.มิงเกิ้ล ฮิลล์ มีนบุรี (Mingle Hill Minburi) แหล่งไลฟ์สไตล์ที่มีครบทั้งร้านค้า ร้านอาหาร Co-Working Space และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับคนรุ่นใหม่ 4.มิงเกิ้ล สปอร์ต วิลเลจ (Mingle Sport Village at Rangsit) ศูนย์กีฬาในร่ม และ 5.Well Aesthetic & Wellness Center ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามแบบครบวงจร บนทำเลศักยภาพ ใจกลางรัชดาภิเษก