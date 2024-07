SC Asset ชวน 'เจมีไนน์ นรวิชญ์' เปิดตลาดช้อปสนั่น!! โปรดีที่สุดแห่งปี 70 โครงการ ในงาน “SC ASSET MART” ใจกลางสยามพารากอนเจ้าแรก 19-24 ก.ค. นี้

ทุกทำเลในกรุงเทพฯ ขนทัพ 70 โครงการบ้านหรูแบรนด์ยอดนิยม และ คอนโดมิเนียมทำเลศักยภาพ ในราคาเริ่มต้น 2.59 - 100 ล้านบาท จัดแคมเปญใหญ่โปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจคนซื้อ โดยงานนี้ยังได้ชวน นักแสดงหนุ่มหล่อสุดฮอต 'เจมีไนน์ นรวิชญ์' ร่วมการันตีราคาดีที่สุดแห่งปี ลดสุดๆ แล้วจริงๆ ในวันที่ 19 – 24 กรกฏาคม 2567 นี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

ดีที่สุดแห่งปี ทั้ง Cash Back รับเงินคืนสูงสุดถึง 10 ล้านบาท* ฟรี! ค่าส่วนกลางสูงสุดนาน 10 ปี* จองต่ำสุด 999 บาท* บัตรกำนัล

สยามพารากอน มูลค่าสูงสุดถึง 500,000 บาท* อีกทั้งบัตรน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท* นอกจากนั้นยังมีการจับรางวัลใหญ่ LUCKY DRAW 1 รางวัลทุกวัน* และรับของพรีเมียมทันทีที่จองโครงการ*

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สำหรับ “SC ASSET MART” ที่ทาง SC ASSET แบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ครอบคลุมนายณัฎฐกิตติ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าสายงานการตลาด บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลับมาอีกครั้งกับการจัดงานบ้านและคอนโด “SC ASSET MART” ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว และได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม กวาดยอดขายไปได้กว่า 900 ล้านบาท โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษสุดที่มอบให้ ทั้งส่วนลดและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ มาครั้งนี้ “SC ASSET MART” จึงเปิดตลาดอีกครั้ง โดยยกขบวนบ้านหรู และคอนโดในทำเลดีมีศักยภาพกว่า 70 โครงการ หลากหลายโซนทั่วกรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่ราคา 2.59 - 100 ล้านบาท มาจัดโปรโมชั่นพิเศษ “ลดสุดๆ แล้วจริง ๆ กับโปรพิเศษ “SC ASSET MART Best Price Ever!” เพียง 6 วันเท่านั้น!“การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นความพิเศษสุดที่ SC Asset นำมามอบให้สำหรับลูกค้าที่กำลังพิจารณาตัดสินใจซื้อบ้าน ด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดแห่งปี และในทำเลที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนซื้อบ้านที่เราได้มีการ Research มาเป็นอย่างดี รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าท็อปอัพไปกับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงครึ่งปีหลัง” นายณัฎฐกิตติ์ กล่าวโดยการจัดงานครั้งนี้ “SC ASSET MART” จัดโปรโมชั่นให้ได้ช้อปกันอย่างจุใจกลางสยามพารากอน กับ 7 โปรโมชั่นพิเศษด้านนักแสดงหนุ่มหล่อสุดฮอต 'เจมีไนน์ นรวิชญ์' ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงาน “SC ASSET MART” ในครั้งนี้ว่า“ถือว่างานนี้ตอบโจทย์คนที่ต้องการอยากมีบ้านจริง ๆ เพราะทาง SC Asset ขนโครงการมาถึง 70 โครงการ ทั้งบ้าน และ คอนโดมิเนียม โดยที่เราไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนมาดู เพราะที่งานนี้มีพี่ ๆ SC Asset คอยให้บริการ พร้อมให้ข้อมูลกันแบบจัดเต็ม แถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษที่ผมว่าคุ้มมากที่สุด ต้องขอบอกว่าโครงการต่าง ๆ ที่คัดมามีการดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น Clubhouse, Co-working Space รองรับการทำงาน, ฟิสเนต, สระว่ายน้ำ เอาใจสายสปอร์ต และสวนส่วนกลาง พร้อมระบบดูแลความปลอดภัยแบบจัดเต็ม เรียกได้ว่ามาครบจบในที่เดียวจริง ๆ ครับ”นอกจากนี้ ภายในงาน ยังจะได้พบกับ "เมนูสุดพิเศษ" จากการร่วม Collab ครั้งแรกของ SC Asset X ร้านน้ำและร้านขนมชื่อดังหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Chabar, Thank you Cup, Kintaam, DROP BY DOUGH และ Oldschool Brownies ที่ SC Asset ตั้งใจคัดสรรมาอย่างดี เพื่อลูกค้าคนสำคัญในโอกาสสุดพิเศษที่ไม่ได้มีบ่อยๆ รวมทั้ง มินิคอนเสิร์ตจากวง Serious Bacon และ ฟังเพลงในบรรยากาศสนุกๆ จาก DJ P-U และ DJ Slip On Soulโอกาสเดียวที่ไม่ควรพลาดกับงาน “SC ASSET MART” ในวันที่ 19 – 24 กรกฏาคม 2567 นี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1สยามพารากอน (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.scasset.com/Mnqn หรือโทร. 1789 และ Line: @SCASSET (https://lin.ee/qYk6oOC)#SCAsset #SCAssetMart