ฟิต&เฟิร์ม ตร.สภ.ชัยพฤกษ์ เตรียมร่างกายกำลังพร้อมจับโจร

ที่ The Fitness Society (Thailand) สาขาเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.อ.​สมชาย​ ชูแก้ว​ ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ พร้อมด้วย ดร.ชัยเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือดร.แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประธานมูลนิธิกต.ตร. จังหวัดนนทบุรี ผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” จับมือกับ The Fitness Society (Thailand) นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของสภ.ชัยพฤกษ์​ กว่า 30 นาย​ เข้าโครงการ “ตำรวจฟิต&เฟิร์ม พร้อมดูแลประชาชน“ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเล็งเห็นความสำคัญ และอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่เเข็งแรง ควบคู่ไปกับการมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพ ความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้มีความคล่องแคล่ว ว่องไว พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่เสมอพ.ต.อ.​สมชาย​ ชูแก้ว​ ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ และไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน ถือว่าเป็นโครงการที่เอกชนมาอำนวยความสะดวก ดูแลสุขภาพความแข็งแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องยอมรับว่าภาพจำของตำรวจไทยที่หลายคนมักพูดถึง คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพุง และสวมใส่เครื่องแบบที่รัดตึงเปี๊ยะจริง​ ซึ่งอาจมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งเรื่องของการ​ไม่มีเวลาออกกำลังกาย การเข้า-ออกเวร​ไม่ตรงเวลา​ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดีมาก​ ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายที่เเข็งแรง ควบคู่ไปกับการมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพ ความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ พร้อมดูแลประชาชน​นาย​อรรถพล​ จงโชคดี​ อายุ​ 38 ปี​ เจ้าของ The Fitness Society (Thailand) เผยว่า​ ในฐานะที่ตนเองเป็นเจ้าของฟิตเนส และตั้งอยู่ในพื้นที่​ในความดูแลของ สภ.ชัยพฤกษ์​ วัตถุประสงค์หลักของฟิตเนส​ คือเป็นพื้นที่ให้ประชาชนมาสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพราะฉะนั้นจึงเล็งเห็นว่าเราอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง​ด้วย ซึ่งได้มีการสนับสนุนการออกกำลังกายที่ฟิตเนสของเรา​ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 90 วัน​ โดยจะมีการประเมินผล ทุก 1 เดือน หลังจากที่มีการออกกำลังกายไปแล้วดร.แก้ว กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานมูลนิธิ กต.ตร. จังหวัดนนทบุรี ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ซึ่งที่สภ.ชัยพฤกษ์จะเป็นที่แรกที่เริ่มโครงการนี้ และจะนำร่องขยายผลให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีกในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี​ ต่อไปพ.ต.ท.พศธน วุฒิสกุลพร สว.จร.สภ.ชัยพฤกษ์​ กล่าวว่า ปกติตนจะออกกำลังกายด้วยตัวเอง แต่มาวันนี้หลังจากได้เข้ามาร่วมโครงการ ​และเห็น​ผลตรวจมวลกล้ามเนื้อ​ ไขมันในร่างกาย​ และค่าเฉลี่ยต่าง​ๆ รู้สึกตกใจ​เพราะเกินค่ามาตรฐาน วันนี้ได้มาร่วมโครงการและออกกำลังกายในฟิตเนสมีเทนเนอร์คอยดูแลให้คำแนะนำ ทำให้รู้จักร่างกายตัวเอง และรู้แนวทางในการออกกำลังกายที่ถูกต้องถูกวิธี มองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ที่สำคัญเงินเดือนข้าราชการตำรวจน้อย ปกติแล้วแทบไม่มีใครที่จะเสียเงินเข้าฟิตเนสเพื่อมาออกกำลังกายแบบนี้​