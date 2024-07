“นัททิว ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม” อวดกล้ามแน่น ควัารางวัลใหญ่ Sport Model ที่เกาหลีได้สำเร็จ

หลังจากพักงานในวงการไปทำตามฝันของตัวเอง โดยการเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อไป Fitness training PT สำหรับนักร้อง-นักแสดงหนุ่ม "นัท ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นด้วยการคว้ำตำแหน่งผู้ชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน Sport Model ที่ประเทศเกาหลีใต้โดย "ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม" ได้โพสต์ภาพโมเมนต์รับรางวัล พร้อมเขียนเล่าว่า "การเตรียมตัว 46 วัน สำหรับการแข่งขัน Sport Model เวทีแรกในชีวิต ที่ประเทศ เกาหลีใต้ WNGP 2024 Yongin ผมทำอย่างเต็มที่ ที่สุด เท่าที่กำลังกายและกำลังใจทั้งหมดจะสามารถขับเคลื่อนผมมาได้ผม ภาคภูมิใจในตัวเองเหลือเกิน ที่วันนี้ผม สามารถ หิ้ว Trophy 3rd นี้กลับบ้านได้ในที่สุดผมขอใช้พื้นที่ IG ส่วนตัวนี้ของผม ขอบคุณ บุคคลสำคัญในการ เตรียมตัวและการแข่งขันที่ผ่านมา ถ้าไม่มี พวกเค้า ผมไม่มีวันนี้แน่นอนขอบคุณ โค้ชของผม @seobody @amazym.kr สำหรับทุกอย่าง ต้องใช้คำว่าทุกอย่างจริงๆ เป็นทั้งครู เป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งโค้ช จัดโปรแกรมให้ผมทุกอย่าง ทั้งการออกกำลังกาย อาหาร การนอน และทุกเรื่องเลย THANK YOU SO MUCH !ขอบคุณ น้องบี น้องชายสุดที่รัก @bee__munin ที่กินอยู่กันมา ทุกวันที่นี่ เริ่มต้นด้วยการเป็นตากล้องส่วนตัว ไปจนในที่สุด เป็นพลังใจและพลังสนับสนุนของผมมากๆขอบคุณ Dream Team of Supporter ที่ ช่วยเหลือผม ในการเตรียมตัวในการแข่งขัน ทั้งสองคนใจดี และช่วยเหลือผมอย่างเต็มที่ @__.donkey @xxnziwan THANK YOU SO MUCH!ขอบคุณ กำลังใจ ทุกๆคน ครอบครัวของผม /เพื่อนรักของผม /นักเรียนของผม /และแฟนคลับของผม ทุกคนนะครับ /ทุกๆข้อความ ทุกๆ วิดิโอคอล ทุกๆการคอล มีความหมาย กับผมมากครับขอบคุณ special guest ที่สอนเทคนิคพิเศษ ในการออกกำลัง และโพสท์ท่า @conditioningcare และขอบคุณ การดูแล การทำ Tanning ตลอดระยะเวลาเตรียมตัวที่ผ่านมา จาก @wxxyu_cตอนนี้ ภาระกิจของผม แม้ จะผ่านไป แล้ว1Mission แต่ก็อยากมี ด่านต่อไปที่ต้องไปต่อ NATTHEW Su Su !NATTHEW THE PASSION FITNESS PASSION IN KOREA"