LEO x SPA จัดแคมเปญให้ลูกค้า LEO Self Storage ตลอดปี 67

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จับมือสยามเวล เนสกรุ๊ป จัดแคมเปญส่งมอบความสุขด้านสุขภาพ มอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า LEO Self Storage และ SPA ตลอดปี 67 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น นักท่องเที่ยว และลูกค้าทั่วไปที่มีกำลังซื้อสูง ผลักดันแผนธุรกิจ Non Freight ที่จะช่วยส่งเสริมให้ทำรายได้สูงขึ้นตามแผนงานที่วางไว้

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า LEO ร่วมมือกับบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA) มอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ LEO Self Storage ที่สาขา China Town และสาขาพระราม 4 ที่มีสัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ด้วยการมอบ Gift Voucher จาก SPA นำไปใช้บริการนวดแผนไทยที่ Let’s Relax Spa ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอดปี 2567 และลูกค้าของ SPA สามารถนำใบเสร็จที่ใช้บริการจาก Let’s Relax มาเป็นส่วนลดเมื่อใช้บริการ LEO Self Storage ได้ทั้ง 2 สาขา คือสาขา China Townและสาขาใหม่ พระราม 4 ซึ่งเเคมเปญนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ต้องการส่งมอบความสุขด้านสุขภาพและความสะดวกสบายให้ลูกค้าทั้ง 2 บริการ และยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ และช่วยส่งเสริมให้ทำรายได้สูงขึ้นตามแผนงานที่วางไว้ปัจจุบัน LEO Self Storage ได้เปิดให้บริการเต็มพื้นที่ทั้ง 3 สาขา โดยสาขาแรกที่ถนนพระราม 3 ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างล้นหลาม และในส่วนของสาขา China Town ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ใกล้เยาวราช ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทย และสาขาใหม่ล่าสุด ตั้งอยู่บนพระราม 4 มีจุดเด่นด้านโลเกชันที่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจและที่อยู่อาศัย เช่น ย่านเอกมัย ทองหล่อ และท่าเรือคลองเตย อีกทั้งยังมีห้องหลากหลายขนาดเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้บริการห้อง WINE STORAGE & WINE TASTING AREA ห้องเก็บไวน์และห้องชิมไวน์คุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อผู้ชื่นชอบไวน์โดยเฉพาะ ซึ่งในขณะนี้มีผู้สนใจและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ"ในปี 2567 นี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายสำหรับการขยายบริการใหม่และธุรกิจใหม่ๆ ให้เติบโตขึ้นมากกว่า 15-20% และจะเริ่มรับรู้รายได้จากหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New Business Units) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจ Self Storage ก็เป็นหนึ่งในบริการที่เรามุ่งมั่นในการขยายขอบเขตการให้บริการและขยายสาขาเพื่อเพิ่ม RECURRING INCOME ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่าง LEO และ SPA ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเพิ่มจำนวนลูกค้าของทั้ง 2 บริษัทให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้” นายเกตติวิทย์ กล่าวในที่สุดสำหรับบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA) เป็นผู้นำด้านธุรกิจสปาและเวลเนส ที่ทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นบริษัทผู้ให้บริการสปารายแรกที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปาให้บริการทั้งแบบเดย์สปา (Day Spa) และเวลเนสสปา (Wellness Spa) ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ดังนี้ Let's Relax Spa,RarinJinda Wellness Spa และ Baansuan Massageทั้งนี้ LEO Self Storage เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการห้องเก็บของให้เช่ารูปแบบใหม่ ขนาด 1-30 ตารางเมตร มีคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับ World-Class Standard คำนึงถึงความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก เข้าออกเองได้อัตโนมัติด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมตลอด 24 ชั่วโมง และมี CCTV นับ 100 ตัว ทั่วทุกมุมทั้งอาคาร เดินทางสะดวกสบายและปลอดภัย อยู่ใจกลางเมือง ภายใต้สโลแกน “เก็บครบจบทุกไลฟ์สไตล์”